The Book of Us : Gluon - Nothing can tear us apart (DAY6 (Even of Day))

Ca sĩ / Nhóm nhạc: DAY6 (Even of Day)

Tên album / Đĩa đơn: The Book of Us : Gluon - Nothing can tear us apart

Ngày phát hành: 31/08/2020





Ca khúc

Landing -Intro- (with DENIMALZ 3) (Cùng 3 nhân vật DENIMALZ) 그렇게 너에게 도착하였다 (Landed) (Anh đã đến bên em như thế) Ocean -Interlude 1- (with DENIMALZ 3) (Cùng 3 nhân vật DENIMALZ) 파도가 끝나는 곳까지 (Đến tận cùng ngọn sóng) Forest -Interlude 2- (with DENIMALZ 3) (Cùng 3 nhân vật DENIMALZ) 땡스 투 (Thanks to) To be continued -Outro- (Sung by DENIMALZ 3) (Thể hiện bởi 3 nhân vật DENIMALZ)





Giới thiệu

Ngày 31/8, nhóm nhỏ đầu tiên của ban nhạc DAY6 - Even of Day gồm 3 thành viên: Young K, Won-pil và Do-woon đã chính thức ra mắt công chúng với album đầu tay “The Book of Us : Gluon - Nothing can tear us apart”.





“Even of Day” là cái tên do chính JYP (Park Jin-young) đặt cho nhóm với ý nghĩa “Sau đêm tối tăm là một ngày tươi sáng”. Album đầu tay của nhóm có 7 ca khúc “cây nhà lá vườn”, do chính các chàng trai tự sản xuất, từ viết lời cho đến soạn nhạc đúng chuẩn một ban nhạc tài năng. Bài hát chủ đề “파도가 끝나는 곳까지” (Đến tận cùng ngọn sóng) đặc biệt gây ấn tượng với khán thính giả bởi sự thay đổi trưởng thành, tiến bộ của ba chàng trai nhà JYP. Đặc biệt, giọng hát của ba thành viên được đánh giá cao chẳng kém gì các vocal chính hiệu dù cả 3 đều không đảm nhận vị trí vocal trong DAY6 (Young K (guitar bass), Won-pil (Keyboard), và Do-woon (trống)). Nhờ giọng hát mộc mạc, nhẹ nhàng mà thông điệp ý nghĩa: “Tôi mong chúng ta có thể bên nhau để cùng vượt qua những khó khăn của cuộc đời” của bài hát chủ đề đã được gửi gắm trọn vẹn, trở thành niềm an ủi cho người hâm mộ trong những lúc khó khăn, mệt mỏi.





Đặc biệt, album còn có sự “góp giọng” của 3 nhân vật trong Denimalz (Bộ nhân vật được hoạt hình hóa của DAY6), đại diện cho 3 “mẩu” của unit là Young K, Won-pil và Do-woon.