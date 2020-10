K-Pop thống trị các bảng xếp hạng Billboard

ⓒBig Hit Entertainment

Các nghệ sĩ K-Pop đang càn quét những thứ hạng cao nhất trên bảng xếp hạng âm nhạc toàn cầu của Billboard (Mỹ). Nhóm nhạc Đoàn thiếu niên chống đạn (BTS) là nghệ sĩ đầu tiên trong lịch sử đạt Quán quân bảng xếp hạng “Social 50” của Billboard trong 200 tuần. Nhóm nhạc nữ BLACKPINK cũng đứng nhất bảng xếp hạng “Artist 100” trong tuần qua.

BTS

Trong tuần này, BTS có hai ca khúc chiếm giữ vị trí cao nhất trên bảng xếp hạng ca khúc đơn “Hot 100” của Billboard, gồm bản remix "Savage Love" và “Dynamite”. Bản remix "Savage Love" được phát hành ngày 2/10, trong đó BTS hát phần điệp khúc và đọc rap cho ca khúc gốc do nam ca sĩ Jason Derulo thể hiện bằng tiếng Anh. Nhờ sự hưởng ứng nhiệt liệt của người hâm mộ, tất cả các chỉ số của BTS trên mạng xã hội đều tăng so với tuần trước, đưa nhóm tiếp tục đứng nhất bảng xếp hạng “Social 50”. Tính đến tuần này, nhóm đã Quán quân “Social 50” trong 200 tuần liên tiếp. "Social 50" là bảng xếp hạng những nghệ sĩ có sức ảnh hưởng lớn nhất trên mạng xã hội, dựa trên thống kê của công ty chuyên phân tích âm nhạc Mỹ Next Big Sound về số lượt theo dõi mạng xã hội, tần suất được đề cập, số lượt tìm kiếm. Bảng xếp hạng này lần đầu ra mắt vào tháng 12 năm 2010. BTS lần đầu lọt vào bảng xếp hạng này vào tháng 10 năm 2016, sau đó liên tục giữ vị trí cao nhất từ ngày 29/7/2017 cho tới nay. Trong tháng 2 năm nay, BTS đã vượt qua ngôi sao nhạc Pop người Mỹ Justin Bieber để trở thành nghệ sĩ độc chiếm vị trí số một “Social 50” lâu nhất. Tạp chí kinh tế Mỹ Forbes đánh giá nếu như trước đây, cái tên BTS thường được chú ý hơn khi hợp tác với các nghệ sĩ phương Tây thì giờ đây, nhóm lại là cái tên vàng cho ngôi vị Quán quân "Hot 100".

BLACKPINK

Cùng với đó, album chính thức đầu tay “THE ALBUM” của BLACKPINK cũng xếp thứ hai bảng xếp hạng album chính “Billboard 200”, thành tích kỷ lục của nhóm. Ngày 13/10, Billboard công bố nhờ ảnh hưởng từ album này, BLACKPINK đã vươn lên từ vị trí thứ 65 lên xếp thứ nhất bảng xếp hạng “Artist 100”. Đây là lần đầu tiên một nhóm nhạc nữ xếp vị trí cao nhất bảng xếp hạng này kể từ năm 2014 cho tới nay. "Artist 100" là bảng xếp hạng đánh giá tầm ảnh hưởng và mức độ nhận biết của các ngôi sao nhạc Pop dựa trên kết quả tổng hợp về số lượng bán album và single, lượt nghe trên mạng trực tuyến và sóng phát thanh, cũng như các hoạt động trên mạng xã hội. BTS đứng vị trí thứ hai bảng xếp hạng này. Trước đó, trong bảng xếp hạng công bố ngày 29/9, BTS đã lần thứ 10 liên tiếp đứng nhất “Artist 100”. BLACKPINK cũng có hai ca khúc cùng lọt vào bảng xếp hạng “Hot 100”, thành tích kỷ lục của một nhóm nhạc nữ K-Pop. Ca khúc chủ đề của album “THE ALBUM” là “Lovesick Girls” đứng thứ 59 của bảng xếp hạng này. Ca khúc “Ice Cream” của nhóm kết hợp với ngôi sao nhạc Pop Selena Gomez đứng thứ 64, 6 tuần liên tiếp lọt vào “Hot 100”.

K-Pop – hiện tượng toàn cầu

K-Pop đang củng cố vững chắc vị trí là một “hiện tượng toàn cầu”. Bảng xếp hạng âm nhạc toàn cầu của Billboard là minh chứng rõ nét nhất. K-Pop đang thống trị bảng xếp hạng “Global 200” và “Billboard Global”. “Global 200” là bảng xếp hạng các ca khúc được yêu thích nhất tại hơn 200 quốc gia và vùng lãnh thổ trên toàn thế giới, trong đó bao gồm cả Mỹ, dựa trên dữ liệu về lượt nghe trực tuyến và số lượng đĩa bán ra. Trong bảng xếp hạng “Global 200”, ba cái tên đứng đầu là “Savage Love” của BTS, “Lovesick Girls” của BLACKPINK và “Dynamite” của BTS. Còn tại “Billboard Global”, cũng là bảng xếp hạng ca khúc toàn cầu nhưng không bao gồm thị trường Mỹ, ba thứ hạng đầu cũng vẫn thuộc về K-Pop là “Lovesick Girls”, “Dynamite” và “Savage Love”.