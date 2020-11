Album mới của Tomorrow X Together đứng thứ 26 bảng xếp hạng Billboard 200

ⓒ YONHAP News

Thông qua tài khoản Twitter chính thức, trang âm nhạc uy tín Billboard (Mỹ) ngày 16/11 (giờ địa phương) công bố mini album thứ ba của nhóm nhạc nam Tomorrow X Together (TXT) của Hàn Quốc mang tên “minisode1 : Blue Hour” đã vươn lên đứng vị trí thứ 26 bảng xếp hạng “Billboard 200”.





Thành tích lần này của nhóm đã vượt hơn 100 bậc so với album debut “The Dream Chapter: Star” ra mắt hồi tháng 3 năm ngoái khi được xếp thứ 140 của Billboard 200. Đây cũng là thành tích cao nhất của một nhóm nhạc K-pop vừa ra mắt được hai năm. Thậm chí, Tomorrow X Together còn vượt qua cả thành tích thứ 26 bảng xếp hạng Billboard 200 của Đoàn thiếu niên chống đạn với album chính thức thứ 2 “WINGS” đạt được ngày 29/10/2016 (giờ địa phương).





Bên cạnh đó, mini album “minisode1 : Blue Hour” còn giành được vị trí số 1 bảng xếp hạng “Top Albums Sales” của Billboard. Có thể nói, mini album mới của Tomorrow X Together đang không ngừng lập những kỷ lục mới. Trước đó, album đã đạt được 300.000 lượng đĩa bán ra chỉ trong tuần đầu ra mắt, thậm chí còn dẫn đầu bảng xếp hạng album tuần của iTunes ở 30 quốc gia và vùng lãnh thổ, cũng như Quán quân bảng xếp hạng album của Oricon (Nhật Bản). Ca khúc chủ đề của album “You and I Found in the Sky at 5:53” còn dẫn đầu bảng xếp hạng “Top songs” của iTunes tại 15 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới.





Đặc biệt, ngày 13/11 vừa qua, Tomorrow X Together đã tung MV ca khúc “We Lost The Summer” kể về câu chuyện của thế hệ “tuổi teen” đang sống trong thời đại thay đổi vì đại dịch COVID-19, thu hút sự quan tâm và đồng cảm của nhiều bạn trẻ. Ngay sau khi MV ra mắt, hashtag #WeLostTheSummer đã dẫn đầu trending theo thời gian thực trên trang mạng xã hội Twitter toàn cầu.