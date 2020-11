Album mới của CNBLUE dẫn dầu bản xếp hạng iTunes ở 10 khu vực trên thế giới

ⓒ FNC Entertainment

Tính đến 6 giờ chiều ngày 18/11, mini album thứ 8 “RE-CODE” của nhóm nhạc nam CNBLUE phát hành vào ngày 17/11 nhân kỷ niệm 10 năm ra mắt, đã được xếp thứ nhất trên bảng xếp hạng album của iTunes tại 10 quốc gia và vùng lãnh thổ gồm Philippines, Malaysia, Indonesia, Thổ Nhĩ Kỳ và Mexico. Ngoài ra, sản phẩm mới này của nhóm còn lọt vào top 5 bảng xếp hạng album nhạc Pop của iTunes ở 15 khu vực gồm Mỹ, Australia và Nhật Bản.

Những thành tích trên cho thấy người hâm mộ vẫn dành sự quan tâm lớn tới các chàng trai CNBLUE, cũng như là chứng tỏ được sự nổi tiếng của nhóm dù mới quay trở lại sau 3 năm 8 tháng vắng bóng.

Mini album “RE-CODE” của CNBLUE mang ý nghĩa xác định lại tên nhóm là “Code Name BLUE”, khẳng định tinh thần không thay đổi của các thành viên của một ban nhạc hoàn thiện về mặt âm nhạc, sẵn sàng tiến bước cho một hành trình mới. Ca khúc chủ đề “Then, Now and Forever” là lời bày tỏ những cảm xúc phức tạp của một người trong cuộc sống thiếu vắng bóng hình ai đó.