Thành viên: Sumin, Sieun, Isa, Seeun, J, Yoon

Thể loại: K-pop

Công ty giải trí: High Up Entertainment

Nghệ sĩ liên quan: Black Eyed Pilseung

Hoạt động từ: 2020





STAYC là nhóm nhạc nữ 6 thành viên gồm Sumin, Sieun, Isa, Seeun, Yoon và J, thuộc công ty giải trí High Up Entertainment. Tên nhóm là từ viết tắt của “Star to a Young Culture”. Nhóm chính thức ra mắt vào ngày 12/11 năm ngoái với đĩa đơn "Star to a Young Culture".





EPs, & Singles

Staydom (single, 2021)

Star to a Young Culture (single, 2020)