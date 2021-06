Hàng loạt album của BTS lội ngược dòng trên các bảng xếp hạng Billboard

ⓒ Big Hit Music

Trong khi ca khúc tiếng Anh mới “Butter” đã giúp nhóm nhạc Đoàn thiếu niên chống đạn (BTS) một lần nữa Quán quân Hot 100 của Billboard (Mỹ), thì các sản phẩm phát hành trước đây của nhóm cũng đã có những cú lội ngược dòng, thăng hạng vượt bậc trên các bảng xếp hạng chính của Billboard.





Trên bảng xếp hạng “Billboard 200” được công bố vào ngày 2/6 (giờ địa phương), album mini “BE” phát hành vào tháng 11 năm ngoái của BTS đã tăng tận 91 bậc so với tuần trước, lên đứng vị trí thứ 70 trong bảng xếp hạng; album đầy đủ thứ 4 “Map Of The Soul : 7” ra mắt tháng 2 năm ngoái cũng xếp thứ 76, tăng 47 hạng. Ngoài ra, album repackage “Love Yourself : Answer” phát hành tháng 8/2018 đã tăng vọt 43 bậc, xếp vị trí thứ 109, tuần thứ 100 liên tiếp trụ vững bảng xếp hạng này.





Bên cạnh đó, sức mạnh của “Butter” đã giúp 7 chàng trai BTS được thăng hạng thêm 14 bậc, lên vị trí Á quân bảng xếp hạng “Artists 100” (Top 100 nghệ sĩ có tầm ảnh hưởng và nổi tiếng). Bên cạnh Quán quân “Hot 100”, trong tuần này, “Butter” còn được xếp thứ 19 bảng xếp hạng các ca khúc Pop được phát nhiều trên radio “Pop Airplay” của Billboard, tăng 7 bậc so với tuần đầu mới phát hành.





Mặt khác, nhóm nhạc đàn em của BTS là ENHYPEN cũng đã tuần thứ hai liên tiếp lọt bảng xếp hạng album Billboard 200 với album mini 2 “Border : Carnival” ở vị trí 190.