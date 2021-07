“Permission to Dance” của BTS công phá các bảng xếp hạng của Billboard

ⓒ Big Hit Music

Trang âm nhạc uy tín Billboard (Mỹ) ngày 20/7 (giờ địa phương) đã công bố bảng xếp hạng mới nhất cho tuần ngày 24/7. Theo đó, ca khúc tiếng Anh thứ ba “Permission to Dance” mới phát hành hôm 9/7 vừa qua của nhóm nhạc Đoàn thiếu niên chống đạn (BTS) đã dẫn đầu bảng xếp hạng đĩa đơn “Hot 100”.





Như vậy, tính đến nay, BTS đã có tổng cộng 13 lần Quán quân “Hot 100” với ca khúc “Dynamite” (3 lần), bản phối ca khúc “Savage Love” (1 lần), “Life Goes On” (1 lần), “Butter” (7 lần) và lần này là “Permission to Dance”.





Đặc biệt lần này, BTS đã có một ca khúc mới thay thế cho vị trí Quán quân “Hot 100” cũng của một ca khúc của nhóm trước đó là “Butter”. Từ trước tới nay, chỉ có 13 nghệ sĩ làm được điều này trên “Hot 100” như Drake, Justin Bieber, The Weeknd, Taylor Swift, The Black Eyed Peas, The Beatles.





Bên cạnh đó, ca khúc “Permission to Dance” còn được xếp thứ nhất trên bảng xếp hạng “Billboard Global 200” và “Billboard Global” (không gồm Mỹ); dẫn đầu bảng xếp hạng “Digital Song Sales” và “Canadian Digital Song Sales”. Còn ca khúc “Butter” của nhóm vẫn đang tiếp tục công phá các bảng xếp hạng khác, như 5 tuần liên tiếp đứng nhất “Song Over The Summer”, bảng xếp hạng mới thống kê về số lượt phát trực tuyến, lượt phát trên sóng phát thanh, và lượng tiêu thụ ca khúc trên các trang nghe nhạc trực tuyến. “Butter” cũng xếp thứ 3 “Billboard Global” (không gồm Mỹ), đứng thứ 6 “Billboard Global 200” và đứng thứ hai “Digital Song Sales”.





Mặt khác, BTS vẫn tiếp tục đứng đầu “Artist 100”, bảng xếp hạng các nghệ sĩ nổi tiếng, có tầm ảnh ảnh hưởng dựa trên lượng bán album, lượt phát ca khúc trực tuyến và trên radio, các hoạt động trên mạng xã hội. BTS đã 17 lần đứng đầu bảng xếp hạng này.