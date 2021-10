Giọng hát chính Luna của nhóm f(x) đã trình làng ca khúc "Madonna" qua các nhiều nền tảng lúc 6 giờ chiều ngày 6/10.





Đây là bài hát đầu tiên sau 2 năm 9 tháng kể từ album solo "Crying" của cô nàng được phát hành hồi tháng 1 năm 2019. Bản mash-up để bày tỏ lòng kính trọng với nam ca sĩ huyền thoại Madonna này thuộc thể loại pop mang thông điệp "Cứ vui sống, mặc kệ đời”.





Đoạn power ballad thể hiện kỹ năng thanh nhạc tuyệt hảo cùng đoạn rap du dương làm bài hát vô cùng cuốn hút. Đặc biệt trong phần điệp khúc, nhiều nhạc cụ dây Trung Đông được sử dụng cho nhịp điệu disco, dựng lại vẻ hùng vĩ đầy hiện đại của âm nhạc của những năm 80.





Luna gia nhập f(x) năm 2009 và phát hành nhiều bản hit như "Lachata", "Hot Summer" và "For Walls". Nữ ca sĩ cũng ra mắt solo với "Free Somebody" năm 2016 và xuất hiện trong các vở nhạc kịch "Mamma Mia" và "The Days."