PINTEL – nhà phát triển các giải pháp phân tích video

Hôm nay, chúng tôi sẽ giới thiệu về PINTEL, nhà cung cấp các hệ thống phân tích video thông minh, dựa trên công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI). Giám đốc Kim Dong-key của PINTEL giới thiệu.





PINTEL phát triển các thuật toán học sâu (deep learning) phân tích hình ảnh độ phân giải cao theo thời gian thực với độ chính xác cao. Được thành lập vào năm 2016, công ty đã dành 3, 4 năm đầu để nghiên cứu, phát triển công nghệ trước khi tung ra sản phẩm. PINTEL sẵn sàng đáp ứng nhu cầu đa dạng, từ các dự án công cộng cho đến mô hình doanh nghiệp với doanh nghiệp (B2B) cho thành phố thông minh. Công ty đã thực hiện 25 dự án quốc gia về thành phố thông minh của Chính phủ, một sự kết hợp thành công giữa nghiên cứu và phát triển với kinh doanh. Doanh số của PINTEL đã tăng gần gấp đôi mỗi năm.





Thành phố thông minh ứng dụng công nghệ thông tin





Với thâm niên gần 20 năm làm việc tại một công ty công nghệ thông tin, Giám đốc Kim Dong-key nhận thấy được tiềm năng của các giải pháp phân tích video dựa trên công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI), và thành lập nên PINTEL. Hiện nay, các giải pháp phân tích video dựa trên AI đã đạt tới độ chính xác cao hơn khả năng của con người, tránh được điểm mù, và có tiềm năng lớn trong nhiều lĩnh vực. Tính đến cuối năm ngoái, có hơn 1,3 triệu camera giám sát (CCTV) được lắp đặt tại các địa điểm công cộng ở Hàn Quốc; và các giải pháp của PINTEL có thể phân tích video thu thập được, giúp cuộc sống an toàn và thuận tiện hơn. Giám đốc Kim Dong-key cho biết.





Quá trình đô thị hóa cần phải có các giải pháp đa dạng, để giúp cuộc sống an toàn, thuận tiện hơn. Ngoài giáo dục và năng lượng, giao thông và an ninh cũng đóng vai trò quan trọng không kém trong các dự án thành phố thông minh; và đây là hai mảng mà PINTEL hướng đến. Về giao thông, chúng tôi phát triển các giải pháp phân tích video, vừa đảm bảo an toàn cho người tham gia giao thông vừa tăng hiệu quả sử dụng cơ sở vật chất. Về an ninh, chúng tôi nghiên cứu các giải pháp nhận dạng khuôn mặt để phòng ngừa tội phạm, duy trì trật tự công cộng và hỗ trợ tìm kiếm người thất lạc. Theo báo cáo của Bộ Công nghiệp, thương mại và tài nguyên Hàn Quốc, thị trường thành phố thông minh toàn cầu tăng trưởng 19-20% mỗi năm, riêng tại Hàn Quốc là 24%. Nếu như các dự án thành phố thông minh trước đây liên quan đến xây dựng cơ sở hạ tầng, thì tôi cho rằng các dự án tiếp theo sẽ tập trung nhiều vào mảng dịch vụ.





Công nghệ tuyệt vời độ chính xác cao, tiết kiệm thời gian, chi phí





Thành phố thông minh cần giải quyết nhiều vấn đề như giao thông đô thị, môi trường, nhà ở dựa trên công nghệ thông tin và truyền thông, một viễn cảnh tưởng như xa xôi. Song, PINTEL đang sở hữu nhiều giải pháp công nghệ cho thành phố thông minh. Hệ thống “Lối đi bộ qua đường thông minh” (Smart Crosswalk) của PINTEL có thể phát hiện người băng qua đường, giúp phương tiện dừng đúng thời điểm, đảm bảo an toàn cho người đi bộ, đặc biệt là người già, người yếu thế, người sử dụng xe lăn hay trẻ em. Ngoài ra, hệ thống còn giúp rút ngắn thời gian chờ của phương tiện khi phát hiện không có người băng qua đường. Một giải pháp đáng tự hào khác của PINTEL là hệ thống “Giao lộ thông minh” (Smart intersection), thu thập thông tin giao thông theo thời gian thực để điều khiển tín hiệu giao thông, giảm thời gian thời gian dừng, đỗ của phương tiện tại giao lộ. Kết quả thử nghiệm cho thấy hệ thống giúp giảm tắc nghẽn giao thông khoảng 15%. Hai giải pháp này hiện đã được lắp đặt thử nghiệm ở thủ đô Seoul và khu vực lân cận, dự kiến sẽ triển khai thêm ở các địa phương khác. Ông Kim Dong-key chia sẻ.





Các giải pháp của PINTEL có thể phân tích video độ phân giải cao theo thời gian thực. Trên thực tế, khối lượng tính toán sẽ tăng lên đáng kể khi độ phân giải của video tăng. Giải pháp của chúng tôi có thể giúp giảm khối lượng tính toán, rút ngắn 35% thời gian phân tích hình ảnh, tiết kiệm 60% tài nguyên máy tính, đồng thời cải thiện 20% độ chính xác so với phương pháp trước đây. Năng lực công nghệ của PINTEL đã được Chính phủ công nhận.





Công nghệ mới NET và chứng nhận sản phẩm đổi mới xuất sắc





Ngoài ra, PINTEL cũng tự hào với hệ thống “Phát hiện tai nạn bất ngờ” (Incident detection), đã được lắp đặt tại đường hầm khu vực Tây Seoul dài 10,33 km, nối từ phía Nam cầu Seongsan đến nút giao thông Geumcheon của đường cao tốc dọc phía Tây mới được khánh thành hôm 1/9 vừa qua. Từ dữ liệu thu thập bằng camera giám sát, hệ thống phát hiện các tình huống bất ngờ như dừng xe, chuyển làn, đi ngược đường, người đi bộ trong hầm và thông báo cho phòng điều khiển. Ngay ngày đầu tiên, hệ thống đã phát hiện một vụ tai nạn giữa một chiếc xe tải va chạm với một chiếc xe ô tô con trong đường hầm, kích hoạt hệ thống cảnh báo dừng ở đầu đường hầm, giúp tránh một vụ tai nạn liên hoàn, đảm bảo an toàn cho người và phương tiện, hỗ trợ bộ phận liên quan xử lý sự cố. Đáng mừng là sản phẩm này của PINTEL đã giành được Chứng nhận công nghệ mới xuất sắc (NET; New Excellent Technologies) của Bộ Công nghiệp, thương mại và tài nguyên. Giám đốc Kim Dong-key chia sẻ.





Chứng nhận công nghệ mới (NET) được trao cho các công ty hay viện nghiên cứu trong nước; và PINTEL là nhà cung cấp giải pháp AI duy nhất đạt được chứng nhận cực kỳ khó này. Tôi cho rằng kết quả này có được là nhờ PINTEL sở hữu công nghệ phân tích hình ảnh tốc độ nhanh, cho độ chính xác cao và tiết kiệm tài nguyên máy tính. Ngoài ra, giải pháp xuất sắc này cũng được Bộ Khoa học, công nghệ thông tin và truyền thông công nhận, đầu tư tài chính và hỗ trợ, có khả năng cao sẽ được triển khai cho các dự án quốc gia của Chính phủ kể từ năm 2022. Cùng với sự hỗ trợ của Chính phủ, công nghệ của PINTEL đang dẫn dắt sự phát triển của công ty.





Góp phần mang lại hạnh phúc của con người thông qua công nghệ phân tích hình ảnh AI





PINTEL đã không ngừng nỗ lực đổi mới, cải tiến công nghệ, để giảm 80-90% thời gian phân tích video. Giải pháp của PINTEL có thể nhận diện khuôn mặt ở khoảng cách 12m với độ chính xác 99,7%, có thể ứng dụng cho nhiều lĩnh vực như các cửa hàng thanh toán tự động không có nhân viên hay hệ thống cửa ra vào các tòa nhà chung cư. PINTEL cũng đang lên kế hoạch khám phá thị trường nước ngoài, kỳ vọng trở thành doanh nghiệp hàng dầu thế giới về lĩnh vực liên quan.





Thành phố thông minh không chỉ là nơi ở mà còn là không gian sống, cải thiện chất lượng cuộc sống, tạo ra việc làm và bảo vệ môi trường; và ngành công nghiệp liên quan cũng có tiềm năng khổng lồ. Sở hữu công nghệ thông tin và truyền thông hàng đầu thế giới, Hàn Quốc có đầy đủ năng lực và công nghệ để dẫn đầu thị trường thành phố thông minh. PINTEL được chờ đợi sẽ góp phần biến giấc mơ về thành phố thông minh thành hiện thực.