Tỷ lệ thanh niên Hàn Quốc tốt nghiệp đại học có việc làm xếp nhóm cuối OECD

Tỷ lệ tuyển dụng thanh niên tốt nghiệp đại học

Viện nghiên cứu kinh tế Hàn Quốc trực thuộc Liên đoàn công nghiệp Hàn Quốc (FKI) ngày 18/11 đã công bố kết quả phân tích các chỉ số về tỷ lệ tốt nghiệp đại học, tỷ lệ tuyển dụng ở thanh niên từ 25-34 tuổi tại 37 nước thuộc Tổ chức Hợp tác và phát triển kinh tế (OECD). Trong đó, tỷ lệ tuyển dụng của thanh niên tốt nghiệp đại học tại Hàn Quốc đạt 75,2%, đứng thứ 31 trong số 37 nước, thấp hơn nhiều so với Anh (90,6%), Đức (88,4%) và Nhật Bản (87,8%). Những số liệu này đã thể hiện rõ tình trạng việc làm ở tầng lớp thanh niên Hàn Quốc.

Đặc biệt, tỷ lệ không hoạt động kinh tế trong số các thanh niên tốt nghiệp đại học tại Hàn Quốc đạt 20,3%, cao thứ ba trong số 37 nước OECD. Dân số không hoạt động kinh tế là chỉ những người trên 15 tuổi có năng lực nhưng không lao động do không có ý định làm việc. Trên thực tế, theo số liệu năm 2020, trong số thanh niên tốt nghiệp đại học không hoạt động kinh tế tại Hàn Quốc, cứ 10 người lại có 3 người trả lời đang chuẩn bị xin việc, 2 người cho biết đang nghỉ ngơi. Tỷ lệ thất nghiệp cảm nhận của thanh niên Hàn Quốc trong nửa đầu năm nay đạt 25,4%, cao gấp 2,2 lần so với nhóm tuổi 30 (11,7%) và gấp 2,6 lần so với nhóm tuổi 40 (9,8%).

Phân tích nguyên nhân

Nguyên nhân lớn nhất dẫn tới tình trạng trên chính là do sự không đồng nhất giữa việc làm và chuyên ngành. Theo kết quả khảo sát của OECD, tỷ lệ người lao động đang làm việc không đúng với chuyên ngành tại Hàn Quốc là 50%, cao nhất trong số 22 nước OECD được khảo sát. Còn theo kết quả điều tra của Cục Thống kê quốc gia Hàn Quốc, trong năm nay có 52,3%, tức hơn một nửa người lao động đang làm công việc không đúng với chuyên ngành. Liên đoàn công nghiệp phân tích rằng lý do dẫn tới tình trạng làm việc khác chuyên ngành trở nên phổ biến là bởi quy chế về chỉ tiêu tuyển sinh của Hàn Quốc. Ví dụ, Khoa Kỹ thuật máy tính của Đại học Stanford (Mỹ) năm 2018 chỉ tuyển 141 sinh viên, nhưng đã tăng lên 745 sinh viên vào năm ngoái, tăng gấp 5 lần. Vậy nhưng, chỉ tiêu tuyển sinh cũng khoa này tại Đại học quốc gia Seoul chỉ được nâng từ 55 lên 70 sinh viên. Ngoài ra, số lượng việc làm đòi hỏi trình độ học vấn cao tại Hàn Quốc tăng không kịp so với số lượng sinh viên tốt nghiệp đại học. Trong vòng từ năm 2013 tới năm ngoái, số sinh viên đại học tốt nghiệp ra trường tăng trung bình 3% mỗi năm, nhưng số việc làm đòi hỏi trình độ học vấn cao lại chỉ tăng có 1,3%. Trong khi đó, số việc làm hiện nay lại đang giảm dần do sự thay đổi cơ cấu công nghiệp. Hệ số tạo việc làm toàn ngành công nghiệp đã giảm từ 13,8 người xuống 10,1 người vào năm 2019. Hệ số tạo việc làm là số người có việc làm trực tiếp hoặc gián tiếp trong quá trình sản xuất ra 1 tỷ won (847.000 USD) hàng hóa nhất định. Nói một cách dễ hiểu là quá trình cơ giới hóa, điện toán hóa đã khiến việc làm giảm dần đi. Liên đoàn công nghiệp chỉ ra rằng cơ cấu thị trường lao động Hàn Quốc cứng nhắc hiện nay đang cản trở tuyển dụng lao động mới là thanh niên. Theo số liệu của Diễn đàn kinh tế thế giới (WEF), Hàn Quốc đứng thứ 97 trên 141 nước trên thế giới về năng lực cạnh tranh thị trường lao động, thông lệ tuyển dụng, sa thải người lao động, đàm phán lương hay quan hệ giữa chủ sử dụng lao động và người lao động rất cứng nhắc.





Ý nghĩa và đối sách

Thanh niên Hàn Quốc có trình độ giáo dục hàng đầu thế giới. Theo thống kê của OECD năm 2020, tỷ lệ người có trình độ học vấn trên đại học tại Hàn Quốc đạt 69,8%, cao hơn Nhật Bản (61,5%), Anh (55,8%), Mỹ (51,9%). Điều này cho thấy sự phân bổ nguồn tài nguyên nhân lực quốc gia chưa được thực hiện một cách hiệu quả. Tức hệ thống giáo dục và thị trường lao động vẫn chưa bắt kịp được sự thay đổi của cơ cấu ngành công nghiệp dưới tác động đổi mới công nghệ. Điều này đã đẩy tầng lớp thanh niên rơi vào khó khăn về việc làm và kinh tế. Do đó, bài toán cấp thiết đặt ra hiện nay đó là phải tiến hành một “cuộc đại phẫu” căn bản đối với toàn bộ hệ thống giáo dục và tuyển dụng tại Hàn Quốc.