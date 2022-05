Ca khúc nhạc phim “With You” của Ji-min (BTS) lọt “Hot 100” của Billboard

Theo công bố của trang âm nhạc Billboard (Mỹ) ngày 4/5, ca khúc “With You” do Ji-min (thành viên Đoàn thiếu niên chống đạn –BTS) thể hiện đã lọt bảng xếp hạng “Hot 100”, một trong những bảng xếp hạng chính của Billboard, ở vị trí thứ 72. Ca khúc này cũng thăng hạng 7 bậc, từ vịt trí thứ 13 lên vị trí thứ 6 trên bảng xếp hạng ca khúc được tải về nhiều nhất “Top Download Songs” của Billboard.

Cùng với đó, “With You” cũng trở thành ca khúc tiếng nước ngoài đầu tiên đạt thành tích cao nhất là vị trí thứ 9 trên “Top User Generated Songs”, bảng xếp hạng các ca khúc dựa trên thống kê số lượt xem trên kênh Youtube cho các nội dung đa dạng liên quan tới ca khúc. Đây cũng là thành tích cao nhất cho một ca khúc nhạc phim Hàn Quốc, bất chấp “With You” là một bản ballad, không có các nội dung về dance cover hay thử thách.

Ngoài ra, Ji-min cũng xếp thứ 66 bảng xếp hạng “Artist 100” của Billboard tại Nhật Bản. Riêng “With You” đã dẫn đầu bảng xếp hạng của iTunes tại Nhật Bản chỉ sau 47 phút phát hành, thành tích lập được trong thời gian ngắn nhất đối với một nghệ sĩ solo của Hàn Quốc, cũng như với một ca khúc nhạc phim Hàn Quốc.

Không những thế, “With You” của Ji-min cũng gây sóng gió trên bảng xếp hạng Billboard tại thị trường Đông Nam Á. Ca khúc lọt “Hot 100” của Billboard tại Việt Nam ở vị trí thứ 3, trở thành ca khúc nhạc phim Hàn Quốc đạt thành tích cao nhất tại bảng xếp hạng này. Trên bảng xếp hạng “The Hits of the World”, “With You” xếp thứ 10 ở Indonesia, thứ 12 ở Malaysia, thứ 14 ở Philippines và thứ 20 tại Singapore. “The Hits of the World” là bảng xếp hạng 25 ca khúc được yêu thích nhất theo từng quốc gia tại 40 quốc gia trên thế giới, chủ yếu dựa trên lượng bán và lượt phát trực tuyến.

“With You” là ca khúc nhạc phim truyền hình “Nỗi buồn của chúng ta” (Our Blues) của đài tvN, được biết đến với tên gọi “Blues, Nơi đảo xanh” tại Việt Nam. Ca khúc do Ji-min thể hiện được phát hành vào ngày 24/4 vừa qua.