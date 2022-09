Rooting for you (DIA)

Ca sĩ / Nhóm nhạc: DIA (다이아)

DIA (다이아) Tên album / Đĩa đơn: Rooting for you

Rooting for you Ngày phát hành: 14/09/2022





Ca khúc

1. 눈부셨던 날 (Ngày rực rỡ)

2. Rooting for you





Giới thiệu

Nhóm nhạc nữ DIA phát hành album cuối cùng trước khi chia tay người hâm mộ, chính thức tan rã. Nhạc phẩm có tựa đề "Rooting for you" lên kệ ngày 14/9, sớm hơn một ngày so với dự kiến.





Xác nhận sẽ chia tay người hâm mộ sau 7 năm hoạt động, DIA quyết định dành tặng món quà đặc biệt đến các fan đã quan tâm và ủng hộ nhóm suốt thời gian dài vừa qua. Đĩa đơn gồm hai ca khúc là "Rooting for you" và bài hát chủ đề "눈부셨던 날" (Ngày rực rỡ) thuộc thể loại ballad nhẹ nhàng, nhiều cảm xúc và chính là câu chuyện về hành trình 7 năm của DIA cùng người hâm mộ.