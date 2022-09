BTS phát hành ca khúc cho chiến dịch về World Cup Qatar 2022

ⓒ Hyundai

Nhóm nhạc Đoàn thiếu niên chống đạn sẽ phát hành ca khúc cho chiến dịch “Bàn thắng thế kỷ” (Goal of The Century – GOTC), nhân Giải vô địch bóng đá thế giới (World Cup) Qatar 2022.

Tập đoàn ô tô Hyundai của Hàn Quốc sẽ phát hành ca khúc do BTS thể hiện cho chiến dịch “Bàn thắng thế kỷ” trên các nền tảng nghe nhạc trực tuyến trong và ngoài nước như Melon, Spotify vào lúc 6 giờ chiều ngày 23/9 (giờ Hàn Quốc), đồng thời công bố MV ca khúc trên kênh YouTube toàn cầu của Hyundai là “HyundaiWorldwide”. Trong ngày 22/9, Hyundai công bố trước một phần của MV với thời lượng khoảng 1 phút.

“Bàn thắng thế kỷ” là một chiến dịch được hãng ô tô Hyundai tiến hành từ tháng 4 năm nay, để chào mừng FIFA World Cup 2022. Thông qua chiến dịch này, hãng ô tô số một Hàn Quốc có kế hoạch sẽ đi đầu trong việc thực hiện mục tiêu trung hòa carbon, xây dựng một thế giới bền vững cùng với mọi người dân trên toàn thế giới được gắn kết với nhau nhờ bóng đá.

BTS hiện đang là đại sứ quảng bá thương hiệu toàn cầu của Hyundai, và cũng được chọn là một thành viên trong “Team Century” được hãng ô tô này cho ra mắt nhằm phổ biến rộng rãi hơn chiến dịch trên. Theo đó, Hyundai và BTS đã lên kế hoạch cho ca khúc trong chiến dịch lần này, nhằm lan tỏa thông điệp “đoàn kết vì một thế giới bền vững”, cũng là chủ đề của chiến dịch, tạo ra một hiệu ứng cho sự đoàn kết.

Ca khúc “Yet To Come” (Hyundai Ver.) dành cho chiến dịch “Bàn thắng thế kỷ” được remake lại từ ca khúc “Yet To Come (The Most Beautiful Moment)”, bài hát chủ đề của album tuyển tập “Proof” được BTS phát hành vào tháng 6 vừa qua.

Cùng với đó, Hyundai sẽ bắt đầu tiến hành thử thách “#TeamCentury12” trên tài khoản mạng xã hội TikTok chính thức của hãng từ ngày 1/10, để nhận được sự đồng cảm của người hâm mộ bóng đá trên toàn thế giới cho chiến dịch GOTC.