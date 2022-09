Tổng thống Yoon Suk-yeol phát biểu tại Đại hội đồng Liên hợp quốc

ⓒYONHAP News

Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol ngày 20/9 đã lần đầu có bài phát biểu tại khóa họp lần thứ 77 Đại hội đồng Liên hợp quốc diễn ra ở New York, Mỹ, kêu gọi cộng đồng quốc tế “đoàn kết vì tự do”.

Bài phát biểu của Tổng thống

Ông Yoon là nhà lãnh đạo thứ 10 phát biểu tại phiên thảo luận chung cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc cùng ngày. Bài phát biểu của Tổng thống Hàn Quốc dài 11 phút, với chủ đề: “Tự do và đoàn kết, tìm kiếm giải pháp trong thời kỳ chuyển đổi”. Lãnh đạo Hàn Quốc nhấn mạnh khi tự do của một cá nhân trong một quốc gia bị đe dọa thì toàn bộ thành viên trong cộng đồng đó phải đoàn kết lại để loại bỏ yếu tố đe dọa, bảo vệ tự do. Tương tự như vậy, trong cộng đồng quốc tế, nếu người dân thế giới hoặc tự do của một quốc gia nào bị uy hiếp thì cả cộng đồng quốc tế phải đoàn kết lại để gìn giữ tự do.

Đúng như chủ đề, từ khóa chính trong bài phát biểu của ông Yoon chính là “tự do”. Tổng thống đã đề cập tổng cộng 21 lần từ “tự do”. Đây cũng chính là từ khóa trọng tâm, thể hiện tinh thần cơ bản trong chính sách đối nội, đối ngoại của ông Yoon. Trước đó, từ “tự do” đã xuất hiện 35 lần trong bài phát biểu lễ nhậm chức của Tổng thống vào tháng 5 năm nay, và 33 lần trong bài phát biểu nhân dịp Quốc khánh 15/8.

Tổng thống đề ra phương án để bảo vệ tự do, đó là sự ủng hộ và đoàn kết mạnh mẽ đối với hệ thống quy chuẩn phổ quát quốc tế được tích lũy trong thời gian qua. Lãnh đạo Hàn Quốc cũng khẳng định Seoul sẽ làm tròn trách nhiệm và vai trò của mình trước cộng đồng quốc tế. Cụ thể, Tổng thống cam kết sẽ tăng ngân sách hỗ trợ phát triển chính thức (ODA), đóng góp 300 triệu USD cho Chương trình ACT-A (Tăng tốc tiếp cận các công cụ ứng phó với COVID-19), một hệ thống phối hợp quốc tế đối phó với đại dịch.

Tuy nhiên, do đây là một sự kiện ngoại giao đa phương nên lãnh đạo Hàn Quốc đã không đề cập đặc biệt tới vấn đề Bắc Triều Tiên.

Cuộc gặp thượng đỉnh Hàn-Nhật

Bên lề khóa họp Đại hội đồng Liên hợp quốc, Tổng thống Yoon đã có cuộc hội đàm ngắn với Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio trong vòng 30 phút. Văn phòng Tổng thống cho biết lãnh đạo hai nước đồng tình về việc cần thiết giải quyết các vấn đề nổi cộm, cải thiện quan hệ song phương. Hai nhà lãnh đạo sẽ chỉ thị cho cơ quan ngoại giao mỗi nước đẩy nhanh đối thoại và thảo luận trong thời gian tới. Về phần mình, Chính phủ Nhật Bản công bố trong “buổi trò chuyện” lần này, hai bên đã nhất trí đẩy nhanh thảo luận giữa cơ quan ngoại giao hai nước, nhằm giải quyết các vấn đề tồn đọng, trong đó có vấn đề cưỡng ép lao động thời chiến.

Phía Hàn Quốc gọi đây là cuộc “hội đàm ngắn” còn phía Nhật Bản gọi đây là “buổi trò chuyện” giữa lãnh đạo hai nước. Dù cách gọi như thế nào thì cuộc gặp lần này không thể coi là hội đàm thượng đỉnh chính thức. Trước đó, khi Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc công bố trước về việc tổ chức hội đàm thượng đỉnh Hàn-Nhật, thì phía Tokyo đã tỏ ra không hài lòng, được cho là xét tới sự phản đối của nội bộ phe bảo thủ nước này. Tuy nhiên, Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc không tránh khỏi bị chỉ trích là thiếu sự trao đổi đầy đủ với phía Nhật Bản trong quá trình tổ chức hội đàm.

Ý nghĩa và triển vọng

Bài phát biểu của Tổng thống tại Đại hội đồng Liên hợp quốc nhấn mạnh về giá trị của tự do, không chỉ ở trong nước mà còn tại Liên hợp quốc. Qua đây, ông Yoon đã chính thức tuyên bố với quốc tế rằng “đồng minh giá trị với phe tự do” chính là đích đến của chính sách ngoại giao Hàn Quốc.

Tổng thống cũng chỉ ra các yếu tố có thể đe dọa tới tự do và hòa bình, đó là sự thay đổi hiện trạng bằng sức mạnh, vũ khí hủy diệt hàng loạt, tình trạng xâm hại nhân quyền. Theo ông, tình hình thế giới hiện nay đang thay đổi nhanh chóng do chiến tranh Nga-Ukraine, căng thẳng giữa Trung Quốc và Đài Loan, mối uy hiếp hạt nhân, tên lửa Bắc Triều Tiên.

Mặt khác, lãnh đạo Hàn-Mỹ chỉ trò chuyện chốc lát nhân tham dự kỳ họp Đại hội đồng Liên hợp quốc lần này. Cùng với ồn ào quanh việc tổ chức cuộc gặp giữa lãnh đạo thương đỉnh Hàn-Nhật, đây cũng là một điểm đáng tiếc trong chuyến công du New York của Tổng thống lần này.