MV nhạc phim “Nàng Tiên Cá” bản live-action do Danielle (NewJeans) thể hiện được công bố ngày 17/5

Bài hát “Part of Your World” phiên bản tiếng Hàn, nhạc phim “Nàng Tiên Cá” bản live-action của Disney trình chiếu tại Hàn Quốc do thành viên Danielle của nhóm nhạc nữ NewJeans thể hiện sẽ được phát hành trên các trang âm nhạc trực tuyến vào lúc 6 giờ chiều ngày 17/5.

“Part of Your World” là ca khúc tiêu biểu được nàng tiên cá Ariel hát khi còn ở dưới đại dương, chứa đựng niềm khao khát của Ariel đối với thế giới loài người, đó chính là mong muốn tiến ra một thế giới rộng lớn hơn. Không chỉ hát nhạc phim, Danielle cũng đảm nhận lồng tiếng cho vai Ariel trong bản tiếng Hàn.

Bên cạnh việc phát hành nhạc số, video âm nhạc (MV) có sự xuất hiện của Danielle và một vài phân đoạn trong phim cũng sẽ được công bố trên kênh YouTube VEVO của Disney Music Korea. Đoạn teaser MV được tung ra vào ngày 12/5 đã ngay lập tức dẫn đầu top video thịnh hành trên YouTube Hàn Quốc, đồng thời nhận được sự hưởng ứng nồng nhiệt từ nhiều quốc gia như Mỹ, Anh, Úc, Canada, Nhật Bản, Thái Lan, Indonesia và đã cán mốc 2,25 triệu lượt xem trên YouTube (tính đến ngày 17/5).

“Nàng Tiên Cá” có tựa tiếng Anh là “The Little Mermaid”, là bộ phim ca nhạc của Disney chuyển thể từ nguyên tác hoạt hình cùng tên được yêu thích trên toàn thế giới, sẽ được khởi chiếu vào ngày 24/5 tại Hàn Quốc, ngày 26/5 tại Việt Nam và toàn thế giới.