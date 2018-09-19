كوريا الشمالية تعلن عن تفكيك منشأة دونغ تشانغ ري للصواريخ نهائيا

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عقد الرئيس "مون جيه إين" مؤتمرا صحفيا مشتركا مع الزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون" في ختام محادثات القمة الثالثة بينهما في بيونغ يانغ، حيث أعلن "مون" أن "كيم" تعهد بتفكيك منشأة اختبار محركات الصواريخ في "دونغ تشانغ ري"، بشكل دائم.كما أعلن الرئيس أنه تم الاتفاق على إغلاق موقع "يونغ بيون" النووي، وعودة الرحلات السياحية إلى جبل "كوم كانغ"، ومواصلة جولات لم شمل الأسر المشتتة عبر الرسائل والفيديو. وأضاف الرئيس أن هذه الاتفاقات هي بعض ثمار السلام والازدهار الذي تم الاتفاق عليه في قمة بيونغ يانغ.ورحب الرئيس "مون" بزيارة الزعيم الكوري الشمالي للعاصمة سيول في غضون هذا العام.ومن جانبه قال الزعيم الكوري الشمالي إنه إذا تغلبنا على المصاعب والمعاناة فسوف نصبح أقوى، وأكد أنه لا يخاف من أي تحديات، ووعد بزيارة سيول في أقرب وقت ممكن، معربا عن إيمانه بأن الرئيس "مون جيه إين" قد بدأ تاريخا جديدا للسلام وإنهاء الحرب والمواجهة في شبه الجزيرة الكورية. وأشار الزعيم الكوري الشمالي إلى أنه اتفق مع الرئيس "مون" على إزالة كل تهديدات الحروب، وعلى سبل نزع السلاح النووي من شبه الجزيرة الكورية.