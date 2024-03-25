الحكومة تتحرك للحوار مع الأطباء وسط الاحتجاجات الجماعية المطوّلة

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أعربت الحكومة الكورية عن رغبتها في التعامل "بمرونة" مع مسألة تعليق تراخيص الأطباء المتدربين الذين يتحدون أمر العودة إلى العمل، والتحرك للمشاركة في حوار مع المجتمع الطبي. وفي بيان صحفي أصدرته أمس الأحد، رحبت وزارة الصحة ببيان جمعية أساتذة الطب الكوريين الذي أعرب عن استعدادها للدخول في حوار بناء مع الحكومة خلال اجتماع مع حزب قوة الشعب الحاكم.وتخطط الوزارة لاتخاذ خطوات للتحضير للمحادثات مع المجتمع الطبي من خلال التشاور مع مكتب تنسيق السياسات الحكومية لضمان بدء الحوار قريبا. وقالت الوزارة إنها سوف تتشاور أيضا مع الحزب الحاكم للبحث عن طريقة مرنة للتعامل مع موضوع تعليق تراخيص الأطباء المتدربين من أجل تقليل الفراغ الطبي الحالي. وتأتي هذه الخطوة بعد أن حث الرئيس "يون صوك يول" أمس رئيس الوزراء "هان دوك سو" على التشاور مع الحزب لاتخاذ موقف مرن. كما طلب يون من هان تشكيل "هيئة استشارية بناءة" لتعزيز الحوار مع العاملين في المجال الطبي.وصدر الأمر بناء على طلب من الرئيس المؤقت لحزب قوة الشعب الحاكم "هان دونغ هون"، في أعقاب إجرائه محادثات مع مجموعة من أساتذة الطب في وقت سابق. يذكر أن اليوم الاثنين هو الموعد النهائي للأطباء المتدربين الذين تم إخطارهم بأمر الحكومة للعودة إلى العمل لتوضيح موقفهم، بحيث إذا فاتتهم هذا الموعد النهائي، فقد يتم تعليق تراخيصهم الطبية اعتبارا من الغد الثلاثاء.