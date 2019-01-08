Майкл Помпео выразил надежду на подвижки в денуклеаризации КНДР

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Госсекретарь США Майкл Помпео выразил надежду на то, что в этом году удастся достичь значительных подвижек в вопросе денуклеаризации КНДР, в том числе относительно второго саммита КНДР и США. Об этом он заявил 11 января в интервью Fox News, в очередной раз подчеркнув цель по достижению окончательной и полной денуклеаризации. Говоря о переговорах КНДР и США, Майкл Помпео заявил, что хорошей новостью является продолжение диалога с КНДР. Он сказал, что не может поделиться с содержанием переговоров, но указал на их продвижение. Эксперты полагают, что такое заявление может указывать на скрытые контакты Севера и США по вопросу организации второй встречи Дональда Трампа и Ким Чон Ына. Учитывая то, что в новом году главы США и КНДР выразили готовность к проведению двусторонней встречи, а Ким Чон Ын посетил Пекин, эксперты предполагают, что процесс подготовки саммита вступил на стадию определения сроков и программы мероприятия.