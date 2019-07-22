Представитель РК прибыл в Женеву для участия в заседании Генерального совета ВТО

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Заместитель министра промышленности, торговли и энергетики по многосторонним и правовым вопросам Ким Сын Хо прибыл в понедельник в Женеву. Он примет участие в заседании Генерального совета Всемирной торговой организации (ВТО), на котором будут рассматриваться введённые Японией ограничения на экспорт в РК стратегических сырьевых материалов. Назвав японское решение «необоснованным и несправедливым», Ким Сын Хо обещал довести эту позицию до всех участников заседания. Решение о передаче данного вопроса на рассмотрение органа по урегулированию споров ВТО будет принято в зависимости от результатов заседания Генерального совета. Ограничения на экспорт трёх высокотехнологичных материалов, а также исключение РК из списка стран, имеющих преференции в торговле с Японией, нарушают правила ВТО, подчеркнул Ким Сын Хо.