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В мире

Вступили в силу санкции США против китайской Huawei

Write: 2020-09-15 10:31:03Update: 2020-09-15 18:51:04

Photo : YONHAP News

Начиная с 15 сентября, китайский технологический гигант Huawei не может покупать полупроводники у иностранных компаний.  Дополнительные санкции, о которых 17 августа сообщило министерство торговли США, предусматривают запрет на поставки Huawei полупроводников, изготовленных с помощью американского оборудования, программного обеспечения и других технологий без предварительного одобрения правительством США. Это означает, что китайский производитель лишается доступа к ключевым деталям для своей основной продукции. Южнокорейские компании, как и другие мировые производители, оказались вынуждены прекратить поставки полупроводников Huawei, которая входит в пятёрку крупнейших торговых партнёров Samsung Electronics и SK Hynix. Между тем, по некоторым данным, на складах Huawei накоплены запасы полупроводников, которых хватит на 1-2 года бесперебойной работы. США ввели различные санкции против китайского производителя электроники по соображениям национальной безопасности. Вашингтон утверждает, что продукция Huawei может использоваться для слежки за американцами.
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