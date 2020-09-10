Вступили в силу санкции США против китайской Huawei

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Начиная с 15 сентября, китайский технологический гигант Huawei не может покупать полупроводники у иностранных компаний. Дополнительные санкции, о которых 17 августа сообщило министерство торговли США, предусматривают запрет на поставки Huawei полупроводников, изготовленных с помощью американского оборудования, программного обеспечения и других технологий без предварительного одобрения правительством США. Это означает, что китайский производитель лишается доступа к ключевым деталям для своей основной продукции. Южнокорейские компании, как и другие мировые производители, оказались вынуждены прекратить поставки полупроводников Huawei, которая входит в пятёрку крупнейших торговых партнёров Samsung Electronics и SK Hynix. Между тем, по некоторым данным, на складах Huawei накоплены запасы полупроводников, которых хватит на 1-2 года бесперебойной работы. США ввели различные санкции против китайского производителя электроники по соображениям национальной безопасности. Вашингтон утверждает, что продукция Huawei может использоваться для слежки за американцами.