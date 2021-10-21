В РК запущена первая отечественная ракета-носитель

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Первая отечественная ракета-носитель «Нурихо» (KSLV-II) запущена 21 октября в 17:00 кор.вр с космодрома «Наро» в уезде Кохын-гун провинции Чолла-Намдо в 473 км к югу от Сеула. Ракета «Нурихо» весит 200 тонн. Она снабжена жидкостными двигателями - четырьмя 75-тонными на первой ступени, одним 75-тонным на второй ступени и одним 7-тонным на третьей ступени. Ракета несёт макет полезной нагрузки весом 1,5 тонны, который предстоит вывести на низкую околоземную орбиту на расстоянии от 600 до 800 километров от земной поверхности. Как сообщили в Корейском институте аэрокосмических исследований, вывод о том, насколько успешным был запуск, можно сделать через 30 минут после старта. Если запуск будет успешным, РК станет седьмой страной в мире, разработавшей космическую ракету-носитель на основе собственных технологий, способную нести спутник массой более одной тонны, после России, США, Франции, Китая, Японии и Индии. Это откроет новую эру в космической программе страны. В 2013 году в проект создания ракеты «Нурихо» правительство РК инвестировало 2 трлн вон (1 млрд 800 млн долларов).