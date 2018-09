Lao động có việc làm trong tháng 8 chỉ tăng 3.000 người

Photo : KBS News

Cục thống kê quốc gia Hàn Quốc hôm thứ Tư (12/9) công bố báo cáo "Xu hướng tuyển dụng tháng 8", trong đó, lao động có việc làm tại Hàn Quốc trong tháng này chỉ tăng 3.000 người. Đây là mức tăng thấp nhất trong vòng tám năm bảy tháng qua, kể từ sau đợt giảm 10.000 người vào tháng 1 năm 2010, thời điểm Hàn Quốc chịu ảnh hưởng của khủng hoảng tài chính toàn cầu.Quy mô tăng lao động có việc làm từng đạt 104.000 người vào tháng 2 năm nay, 112.000 người vào tháng 3, 123.000 người vào tháng 4, 72.000 người vào tháng 5, 106.000 người vào tháng 6 và 5.000 người vào tháng 7.Trong năm ngoái, lao động có việc làm tăng bình quân 316.000 người một tháng. Mặc dù Chính phủ đã hạ mục tiêu tăng lao động có việc làm từ mức 300.000 người xuống 180.000 người, nhưng có vẻ như vẫn rất khó để đạt được mục tiêu này.Bên cạnh đó, số người thất nghiệp trong tháng 8 đạt 1.133.000 người, tăng 134.000 người so với cùng kỳ năm ngoái, mức cao nhất kể từ sau mức 1.364.000 người thất nghiệp vào năm 1999, thời điểm ngay trước cuộc khủng hoảng tiền tệ châu Á.Tỷ lệ tuyển dụng, tức tỷ lệ lao động có việc làm trong dân số từ 15 tuổi trở lên, đạt 60,9%, giảm 0,3% so với tháng 8 năm trước. Tỷ lệ thất nghiệp đạt 4%, tăng 0,4% so với cùng kỳ năm ngoái.