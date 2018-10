Cán cân dịch vụ ngành giải trí và văn hóa của Hàn Quốc thặng dư 42,7 triệu USD trong tháng 8

Photo : KBS News

Ngân hàng trung ương Hàn Quốc (BOK) hôm thứ Bảy (13/10) cho biết cán cân dịch vụ ngành giải trí và văn hóa của Hàn Quốc đã đạt thặng dư 42,7 triệu USD trong tháng 8, mức cao nhất kể từ sau mức thặng dư kỷ lục 55 triệu USD hồi tháng 4 năm ngoái.Mức tăng này chủ yếu nhờ nguồn thu dịch vụ ngành giải trí và văn hóa từ nước ngoài trong tháng 8 đạt 81,8 triệu USD, mức cao nhất sau mức 95,9 triệu USD hồi tháng 6 năm 2016. Trong khi đó, chi trả ở lĩnh vực này đạt 39,1 triệu USD, tăng so với mức 25,6 triệu USD cùng kỳ năm ngoái, nhưng mức tăng vẫn ít hơn so với mức tăng nguồn thu.Cán cân dịch vụ ngành giải trí và văn hóa là một hạng mục trong cán cân quốc tế, thể hiện sự chênh lệch giữa các khoản tiền thu được từ nước ngoài và khoản tiền chi trả trong nước liên quan tới sản xuất điện ảnh, chương trình phát thanh, truyền hình hoặc y tế, giáo dục. Trong đó, các khoản liên quan tới y tế, giáo dục chỉ chiếm một phần nhỏ, nên cán cân này còn được gọi là "cán cân làn sóng văn hóa Hallyu".Cán cân dịch vụ ngành giải trí và văn hóa từ tháng 1 tới tháng 8 năm nay đạt thặng dư lũy kế là 235 triệu USD, tăng so với năm ngoái, bằng 63% mức thặng dư kỷ lục trước đó là 372,3 triệu USD trong tám tháng đầu năm 2016.Một quan chức BOK cho biết cán cân dịch vụ ngành giải trí và văn hóa đang có chiều hướng khả quan. Đây được phân tích là nhờ ảnh hưởng của việc Chính phủ Trung Quốc giảm nhẹ các lệnh cấm liên quan đến làn sóng văn hóa Hàn Quốc tại nước này nhằm trả đũa việc Seoul triển khai tổ hợp tên lửa đánh chặn tầm trung cao (THAAD), và lợi nhuận từ phát hành đĩa, buổi biểu diễn âm nhạc K-POP gia tăng. Trong đó, phải kể tới vai trò không nhỏ của nhóm nhạc Đoàn thiến niên chống đạn (BTS), đang được người hâm mộ trên toàn thế giới yêu mến.