Sản lượng gạo của Hàn Quốc năm nay dự kiến giảm 2,4%

Năm nay, sản lượng gạo của Hàn Quốc được dự đoán đạt 3.875.000 tấn, giảm 2,4% so với năm ngoái. Bộ Nông lâm, công nghiệp chăn nuôi và lương thực Hàn Quốc cho biết nguyên nhân sản lượng gạo giảm là do diện tích canh tác lúa của Hàn Quốc trong năm nay đạt 738.000 héc-ta, giảm so với diện tích 755.000 héc-ta của năm ngoái.Ngoài ra, một nguyên nhân khác là do thời kỳ lúa bắt đầu chín rơi vào đúng đợt nắng nóng đỉnh điểm mùa hè, thêm vào đó là mưa nhiều, khiến sản lượng thu hoạch giảm. Sản lượng gạo đạt bình quân 525 kg trên 10 are (10 are = 1.000m²), giảm 4kg so với mọi năm. Dù sản lượng gạo giảm, nhưng Bộ Nông lâm, công nghiệp chăn nuôi và lương thực dự đoán sản lượng gạo vẫn cao hơn 90.000 tấn so với nhu cầu gạo trong nước.Hiện tại, giá bán lẻ gạo tại Hàn Quốc vẫn đang tiếp tục tăng. Tính tới ngày 5/10 vừa qua, giá gạo đạt bình quân 48.000 won (42,6 USD) cho một bao 20 kg, tăng tới 29% so với năm ngoái.Bộ Nông lâm, công nghiệp chăn nuôi và lương thực nhận định giá gạo chỉ tăng nhất thời do ảnh hưởng từ việc đợt gạo vụ mới được cung cấp ra thị trường, và sẽ giảm dần bắt đầu từ giữa tháng này. Bộ sẽ tiếp tục theo dõi sát sao tình hình để triển khai các biện pháp ổn định thị trường, như bổ sung thêm nguồn cung gạo, nếu có bất ổn về cung cầu.