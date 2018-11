Khu vực Seoul và lân cận thực hiện biện pháp khẩn cấp giảm bụi siêu nhỏ

Photo : KBS News

Hôm thứ Tư (7/11), khu vực phía Tây Hàn Quốc tiếp tục được dự báo có nồng độ bụi nhỏ ở mức cao. Đặc biệt, khu vực hai tỉnh Nam và Bắc Chungcheong, vùng Honam (bao gồm thành phố Gwangju, tỉnh Nam và Bắc Jeolla) có nồng độ bụi siêu nhỏ ở mức "rất xấu", cao gấp 3 đến 4 lần so với thông thường.Phần lớn các địa phương ở Seoul và lân cận thủ đô, hai tỉnh Nam-Bắc Chungcheong và vùng Honam, đã ban cảnh báo chú ý bụi siêu nhỏ. Người cao tuổi, người mắc bệnh về đường hô hấp ở những nơi này nên hạn chế hoạt động bên ngoài. Các nhà trẻ, mẫu giáo, trường học không nên tổ chức giờ học ngoài trời cho học sinh.Viện nghiên cứu môi trường quốc gia Hàn Quốc (NIER) cho biết đợt bụi nhỏ lần này hình thành do vật chất ô nhiễm tích tụ trong nước từ cuối tuần trước, kết hợp với bụi nhỏ bay tới từ Trung Quốc và Bắc Triều Tiên vào ngày 6/11. Dự báo, nồng độ bụi nhỏ sẽ tiếp tục duy trì ở mức "xấu" tại khu vực phía Tây cho tới đêm ngày 7/11.Chính quyền thành phố Seoul và các địa phương lân cận thủ đô Seoul ngày 7/11 đã tiến hành biện pháp khẩn cấp nhằm giảm nồng độ bụi siêu nhỏ trong không khí. Nguyên nhân là bởi nối tiếp ngày 6/11, trong ngày 7/11, nồng độ bụi siêu nhỏ ở Seoul và khu vực lân cận thủ đô được dự báo tiếp tục vượt ngưỡng 50 µg/m³.Theo đó, bắt đầu từ 6 giờ sáng tới 9 giờ tối ngày 7/11, hơn 7.400 cơ quan Nhà nước nằm ở khu vực Seoul và lân cận thủ đô như thành phố Incheon, tỉnh Gyeonggi, sẽ triển khai chế độ vận hành xe theo ngày chẵn lẻ. Cụ thể, chỉ có những xe ô tô của công chức có biển số xe với số cuối là số lẻ mới được lưu thông trong ngày 7/11.Ngoài ra, các công trường, cơ sở kinh doanh do cơ quan Nhà nước quản lý, sẽ phải thực hiện các biện pháp hạn chế phát thải bụi nhỏ, hoặc giảm thời gian làm việc.Chính quyền thành phố Seoul thực hiện các biện pháp giảm bụi siêu nhỏ mạnh tay hơn. Thành phố này cho đóng cửa hơn 450 bãi đậu xe của các cơ quan Nhà nước, lần đầu tiên trong năm nay ra quyết định hạn chế lưu thông với các xe chạy bằng dầu diesel đã cũ và không gắn thiết bị giảm phát thải. Thành phố sẽ sử dụng 80 camera giám sát lắp đặt ở 37 địa điểm trong trung tâm thành phố, xử phạt hành chính 100.000 won (89 USD) nếu phát hiện xe vi phạm.Đợt này, các địa phương lần đầu thực hiện biện pháp giảm công suất phát điện nhằm giảm nồng độ bụi nhỏ trong không khí. 7 nhà máy nhiệt điện phát thải nhiều bụi nhỏ ở thành phố Incheon, tỉnh Gyeonggi và tỉnh Nam Chungcheong, sẽ giới hạn hoạt động ở mức 80% công suất.