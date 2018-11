Hai Hàn kiều tại Mỹ đắc cử chức Hạ nghị sĩ

Photo : YONHAP News

Ứng cử viên Hàn kiều Andy Kim (đảng Dân chủ) tranh cử chức Hạ nghị sĩ tại khu vực bầu cử số 3 bang New Jersey (Mỹ), ngày 8/11 (theo giờ địa phương) đã tuyên bố thắng cử. Mặc dù vẫn chưa có kết quả chính thức cuối cùng, nhưng ông Kim vẫn tuyên bố đắc cử do xét thấy nhiều khả năng sẽ giành được phần lớn số phiếu còn lại.Tính tới thời điểm hiện tại, khi công tác kiểm phiếu đã hoàn tất được 99% và ông Andy Kim đang vượt trước 0,9% số phiếu so với ứng cử viên Tom MacArther là Hạ nghị sĩ đương nhiệm của đảng Cộng hòa.Ông Andy Kim là Hàn kiều thế hệ thứ hai. Trong quá trình vận động tranh cử, ông giới thiệu bản thân mình là một người nhập cư đã đạt được "giấc mơ Mỹ", nhấn mạnh sẽ dồn toàn bộ tâm huyết vì khu vực và quốc gia.Là một chuyên gia về các vấn đề Trung Đông, ông Andy Kim từng giữ chức Trợ lý tại Hội đồng an ninh quốc gia Nhà Trắng (NSC) của Mỹ dưới thời Chính phủ Tổng thống Barack Obama. Do có chuyên môn về lĩnh vực ngoại giao, an ninh, ông Kim còn dành sự quan tâm lớn tới các vấn đề bán đảo Hàn Quốc.Nếu chính thức đắc cử, ông Andy Kim sẽ trở thành Hàn kiều đầu tiên thuộc đảng Dân chủ trở thành Hạ nghị sĩ Mỹ.Trước đó, ứng cử viên Hàn kiều Young Kim (đảng Cộng hòa) tranh cử tại khu vực bầu cử số 39 bang California, đã chắc chắn đắc cử. Như vậy, cộng đồng Hàn kiều tại Mỹ đã viết lên lịch sử mới trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ tại Mỹ lần này, khi lần đầu tiên có tới hai người đắc cử vào Hạ viện.