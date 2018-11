Phim tài liệu về vấn đề nô lệ tình dục thời chiến được trình chiếu tại Mỹ

Photo : KBS News

Phim tài liệu "Lời xin lỗi" (The Apology) kể về cuộc đời các nạn nhân từng bị cưỡng ép mua vui cho quân lính Nhật Bản trong Thế chiến II sẽ được trình chiếu tại "Little Tokyo", khu phố Nhật Bản ở trung tâm thành phố Los Angeles, bang California, Mỹ.Tổ chức dân sự "Diễn đàn Hàn-Mỹ tại bang California" hôm 9/11 (giờ địa phương) cho biết phim tài liệu "Lời xin lỗi" sẽ được trình chiếu vào hôm 15/11 tại Trung tâm văn hóa và cộng đồng Nhật-Mỹ nằm ở phố Little Tokyo.Phim tài liệu này là tác phẩm của đạo diễn người Canada Tiffany Hsiung, sản xuất vào năm 2016. Tác phẩm khắc họa cuộc sống của 3 cụ bà người Hàn Quốc, Trung Quốc và Philippines, những nạn nhân của chế độ nô lệ tình dục thời chiến dưới thời thực dân Nhật trong Thế chiến II.Trước đó, phim đã được trình chiếu ở thành phố Portland, bang Oregon vào hôm 13/10, và sẽ tiếp tục được trình chiếu tại thành phố Seattle, bang Washington vào ngày 8/12 tới. Ngoài sự kiện trình chiếu phim còn có buổi thảo luận về vấn đề nô lệ tình dục thời chiến, nhằm thu hút sự quan tâm của dư luận Mỹ về vấn đề này.