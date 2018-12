Chủ tịch Bắc Triều Tiênđang cân nhắc về chuyến thăm Seoul

Photo : KBS News

Ngày 5/12, Bắc Triều Tiên tổ chức lễ tang choông Kim Chol-man, một cựu quan chức lão thành của miền Bắc, từng tham gia lực lượng du kích kháng Nhật, vào sinh ra tử cùng cố Chủ tịch Kim Nhật Thành. Tuy nhiên, Chủ tịch Kim Jong-un, người giữ vai tròlà Chủ tịch Ủy ban tang lễ, đã không có mặt.Có phân tích cho rằng lý do ông Kim vắng mặt là vìđang bận cân nhắc có thăm Hàn Quốc trong năm nay hay không. Nếu ông Kim thăm Hàn Quốc thì haimiền Nam-Bắc cần ít nhất một tuần để bàn bạc về vấn đề nghi thức, đảm bảo an ninh cho chuyến thăm. Nếu cho tới đầu tuần sau ôngKim Jong-un vẫn chưa ra quyết định, thì chuyến thăm trên thực tế sẽ khó cóthể diễn ra trong năm nay. Trong khi đó, Phủ Tổng thống Hàn Quốc cho biết vẫn chưa có câutrả lời từ miền Bắc.Ông Kim Jong-un đã hứa sẽ thăm Hàn Quốc, bất chấp sự phản đối của đội ngũ cố vấn. Do đó,nhà lãnh đạo miền Bắc cần chứng tỏ cho người dân thấy thành quả từ chuyến thăm này.Trong năm ngoái, kinh tế Bắc Triều Tiên tăng trưởng âm 3,5% và được dự báo cònbi quan hơn trong năm nay. Vì vậy, điều được chínhquyền miền Bắc kỳ vọng nhất hiện nay làcam kết của Mỹ về việc giảm nhẹ cấm vận. Mặc dù Bình Nhưỡng đã tuyên bố về việc phá dỡ cơ sở hạt nhân Yongbyun, nhưng ngược lại Mỹ thậm chí còn siết chặt cấm vận hơn.Do đó, ông Kim Jong-un có thể đang cânnhắc về việc sẽ chọn "đường vòng" là thăm Seoul để khiến Mỹ có bước đi tương ứng, haylà chọn "đường thẳng" là tiến hành Hội đàm thượng đỉnh Mỹ-Triều trước.Trước đó, dù lãnh đạo Mỹ-Triều đã gặp nhau lần đầu hồi tháng 6tại Singapore, nhưng Bắc Triều Tiên vẫn chưa đưa ra bảng tiến độ phi hạt nhân hóa, trong khi Mỹ cũng không đề cập tới việc giảm nhẹ cấm vận với nước này. Quá trình đàm phán cấp cao Mỹ-Triều vẫn đang tiếp tục bị đình trệ. Chính phủ Hàn Quốc thì vẫn kỳ vọng chuyến thăm Seoul của Chủ tịch KimJong-un sẽ tiếp thêm động lực cho tiến trình đàm phán phi hạt nhân hóa giữa Washington và BìnhNhưỡng.