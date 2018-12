Kết thúc khảo sát chung liên Triều tại lưu vực cửa sông Hàn

Photo : KBS News

Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cho biết công tác khảo sát chung liên Triều tại lưu vực cửa sông Hàn, nơi được mệnh danh là "ranh giới đình chiến trên biển", đã kết thúc ngày 9/12 sau hơn một tháng triển khai. Công tác khảo sát chung lưu vực cửa sông Hàn là một nội dung nhất trí trong "Biên bản thực thi Tuyên bố Bàn Môn Điếm ở lĩnh vực quân sự", được tiến hành từ ngày 5/11.Cửa sông Hàn vốn là nơi hạn chế tàu thuyền dân sự qua lại do lo ngại nổ ra xung đột. Công tác khảo sát lần này được tiến hành lần đầu tiên kể từ sau khi hai miền Nam-Bắc ký kết Hiệp định đình chiến vào năm 1953.Lưu vực khảo sát phía Hàn Quốc là từ xã Manu, thành phố Paju, tỉnh Gyeonggi cho tới đảo Mal, huyện Gangwa, thành phố Incheon. Lưu vực khảo sát phía miền Bắc là từ xã Imhan, huyện Panmun, thành phố Gaesung tới xã Haenam, huyện Yonan, tỉnh Nam Hwanghae. Tổng chiều dài lưu vực khảo sát là 70 km.Chính phủ Hàn Quốc sẽ dựa trên tài liệu khảo sát để lập ra một hải đồ chính xác vào tháng sau, sau đó sẽ cung cấp cho tàu thuyền dân sự.Thứ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Seo Ju-seok cho biết từ năm sau, tàu thuyền hai miền Nam-Bắc sẽ có thể tự do qua lại một cách an toàn trên lưu vực cửa sông Hàn, dựa theo nội dung nhất trí giữa hai bên.Dư luận kỳ vọng hai miền Nam-Bắc sẽ khai thác một cách an toàn tuyến đường qua lại cho tàu thuyền tại lưu vực cửa sông Hàn, thúc đẩy hoạt động đánh bắt cá của người dân hai nước.