Số lao động chân tay giảm 100.000 người trong tháng 11

Photo : YONHAP News

Cục thống kê quốc gia hôm thứ Bảy (15/12) công bố trong tháng 11, số lượng lao động chân tay đạt 3.589.000 người, giảm 100.000 người so với một năm trước. Đây là mức giảm lớn nhất kể từ sau khi Cục thống kê quốc gia bắt đầu thu thập số lao động từng ngành nghề theo tiêu chuẩn hiện nay từ tháng 1 năm 2013.Lao động chân tay là những người lao động làm các công việc đơn giản hoặc sử dụng sức lực để hoàn thành, như nhân viên vệ sinh, nhân viên trạm xăng dầu, nhân viên giao thức ăn, nhân viên quản lý đỗ xe. Trong số 4 tiêu chuẩn để phân loại nghề nghiệp tại Hàn Quốc, nhóm lao động này ít sử dụng tới kiến thức, kỹ thuật nhất.Cục thống kê quốc gia phân tích số lao động chân tay làm việc tại các lĩnh vực như trông coi hạ tầng, hỗ trợ kinh doanh, dịch vụ cho thuê, chế tạo, bán buôn bán lẻ, lao động tại các hiệp hội, tổ chức, dịch vụ cá nhân đang có xu hướng giảm.Một quan chức Bộ Thống kê cho biết số lao động chân tay đơn thuần thường có xu hướng giảm nhiều hơn so với các ngành nghề lao động khác vào thời điểm chỉ số tuyển dụng xấu đi. Trên thực tế, trong báo cáo về tình hình lao động có việc làm tại Hàn Quốc tháng 11, số lao động mùa vụ, được coi là tầng lớp yếu thế trong xã hội, cũng đã giảm tới 116.000 người so với một năm trước.