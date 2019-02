Thủ tướng Hàn Quốc trao đổi với nghị sĩ Nhật Bản về mâu thuẫn Hàn-Nhật

Photo : YONHAP News

Thủ tướng Hàn Quốc Lee Nak-yon hôm thứ Tư (13/2) đã có buổi họp với Chủ tịch Liên minh nghị sĩ Nhật-Hàn Fukushiro Nukaga và Chủ tịch Liên minh nghị sĩ Hàn-Nhật Kang Chang-il tại Văn phòng Thủ tướng ở Seoul. Ông Nukaga hiện là hạ nghị sĩ đảng cầm quyền Dân chủ tự do Nhật Bản còn ông Kang Chang-il là nghị sĩ đảng cầm quyền Dân chủ đồng hành của Hàn Quốc.Tại đây, ông Nukaga đã bày tỏ quan ngại về phán quyết của Tòa án tối cao Hàn Quốc yêu cầu doanh nghiệp Nhật Bản bồi thường về hành vi cưỡng ép lao động thời chiến và hỏi về lập trường của Chính phủ Hàn Quốc.Trả lời, Thủ tướng Lee nói Chính phủ Hàn Quốc đã nhiều lần bày tỏ lập trường tôn trọng phán quyết của cơ quan tư pháp. Ông Lee chỉ ra rằng doanh nghiệp Nhật Bản lúc đầu đã đồng ý thuận theo phán quyết của Tòa án, nhưng sau đó lại phản đối. Ông nhấn mạnh đây là một vấn đề phức tạp, do có liên quan tới cả vụ bê bối lạm dụng thẩm quyền hành chính tư pháp của cựu Chánh án Tòa án tối cao Hàn Quốc Yang Sung-tae.Về phần mình, nghị sĩ Kang Chang-il bày tỏ lo ngại về việc Chính phủ Tokyo đang can thiệp vào vấn đề giữa các nạn nhân bị cưỡng ép lao động Hàn Quốc với doanh nghiệp Nhật Bản.Chủ tịch Liên minh nghị sĩ Nhật-Hàn Fukushiro Nukaga, được biết đến là một người ủng hộ Hàn Quốc, đã đến Seoul hôm 12/2, nhằm tìm kiếm phương án giải quyết các vấn đề mâu thuẫn giữa hai nước. Trong khi đó, Thủ tướng Lee Nak-yon được coi là một chính trị gia có quan hệ tốt với Nhật Bản. Ông Lee từng có một thời gian làm phóng viên thường trú tại Nhật Bản và từng giữ chức Phó Chủ tịch Liên minh nghị sĩ Hàn-Nhật thời còn làm nghị sĩ Quốc hội.