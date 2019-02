Nhiều chuyến bay bị hủy hoặc chậm giờ do tuyết rơi dầy

Photo : KBS News

Theo Tổng công ty sân bay quốc tế Incheon, tính tới 9 giờ sáng thứ Ba (19/2), đã có 20 chuyến bay xuất phát từ sân bay Incheon cất cánh muộn hơn dự kiến, do phải tiến hành dọn tuyết và băng trên thân máy bay. Cùng thời điểm đó, tại sân bay Gimpo cũng có 6 chuyến bay bị hủy, 18 chuyến bị chậm giờ do tình hình thời tiết xấu và công tác dọn tuyết trên thân máy bay. Một quan chức hàng không nhận định có thể sẽ có thêm nhiều chuyến bay khác bị hủy hoặc lùi giờ bay do tình hình thời tiết xấu.Cục khí tượng và thủy văn Hàn Quốc cho biết tuyết bắt đầu rơi tại Seoul từ 4 giờ sáng sớm cùng ngày, tới 10 giờ sáng đã đóng dầy 2,4 cm. Cơ quan này dự báo tuyết sẽ đóng dầy từ 2 đến 7 cm ở khu vực Seoul, tỉnh Gyeonggi, miền Tây tỉnh Gangwon, tỉnh Bắc Chungcheong. Ở khu vực tỉnh Nam Chungcheong, tỉnh Bắc Gyeongsang và 5 đảo trên biển Tây, dự báo có tuyết rơi dầy từ 1 đến 5 cm.Tuy nhiên, đường phố Seoul trong giờ đi làm vào sáng cùng ngày lại khá thông thoáng, khác hẳn với lo ngại ban đầu. Từ ngày hôm trước, Bộ Hành chính và an toàn cùng chính quyền thành phố Seoul đã gửi tin nhắn khẩn cấp cho người dân, khuyến nghị sử dụng phương tiện giao thông công cộng trong ngày hôm sau. Do đó, số lượng người dân đi làm bằng phương tiện cá nhân đã giảm so với mọi ngày.