Chủ tịch Bắc Triều Tiên có khả năng đến Việt Nam bằng tàu hỏa

Photo : YONHAP News

Trong khi truyền thông đang đưa ra khả năng Chủ tịch Ủy ban Quốc vụ Bắc Triều Tiên Kim Jong-un sẽ sử dụng tàu hỏa chuyên dụng để tới Việt Nam dự Hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều lần thứ hai, chính quyền Trung Quốc đang có động thái kiểm soát an ninh tại thành phố Đan Đông (tỉnh Liêu Ninh), khu vực biên giới Trung-Triều.Được biết, khách sạn Trung Liên ở Đan Đông đã nhận đặt phòng tới ngày 21/2, nhưng đột ngột dừng nhận đặt phòng mới, thậm chí còn đề nghị hủy đặt phòng của một số khách hiện tại. Từ phòng nghỉ của khách sạn này có thể nhìn thấy tàu hỏa của Bắc Triều Tiên chạy qua. Do đó, khách sạn không nhận đặt phòng khi tàu hỏa chở Chủ tịch Kim Jong-un đi qua khu vực Trung Quốc.Đoạn đường sắt từ Bình Nhưỡng tới Hà Nội, nơi diễn ra Hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều lần thứ hai, có tổng chiều dài hơn 4.000 km. Tàu hỏa chuyên dụng của nhà lãnh đạo miền Bắc đi với vận tốc khoảng 60, 70 km/giờ, tức sẽ mất khoảng 3 ngày di chuyển. Do đó, Chủ tịch Bắc Triều Tiên phải vượt qua biên giới Trung-Triều muộn nhất vào ngày 23/2 mới kịp dự Hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều.Việc di chuyển bằng tàu hỏa có ưu điểm là tập trung được sự quan tâm của toàn thế giới trong suốt ba ngày liền, thể hiện quyết tâm mở cửa của Bắc Triều Tiên ở mỗi khu vực mà ông Kim Jong-un đi qua.Tuy nhiên, việc kiểm soát toàn bộ quãng đường sắt theo lộ trình của ông Kim có thể gây ra gánh nặng lớn với chính quyền Trung Quốc, do vẫn có nhiều hành khách di chuyển bằng đường sắt sau dịp Tết Nguyên Đán. Vì vậy, vẫn có khả năng khách sạn ở Đan Đông lại được dỡ bỏ lệnh kiểm soát như trong quá khứ. Khi đó, có hai kịch bản là ông Kim sẽ bay thẳng bằng chuyên cơ tới Việt Nam, hoặc chỉ đi một đoạn bằng tàu hỏa, sau đó chuyển sang máy bay.