Cố vấn an ninh quốc gia Nhà Trắng hủy thăm Hàn Quốc vì khủng hoảng tại Venezuela

Photo : YONHAP News

Cố vấn an ninh quốc gia Nhà Trắng John Bolton đã hủy lịch trình thăm Hàn Quốc, theo kế hoạch là vào ngày 23/2. Một nguồn tin ngoại giao cho biết ông Bolton dự định thăm thành phố Busan vào cùng ngày, nhưng sau đó lại quyết định hủy chuyến thăm do xét tới tính nghiêm trọng của cuộc khủng hoảng chính trị tại Venezuela.Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro ngày 21/2 (theo giờ địa phương) đã ra lệnh đóng cửa biên giới với Bra-xin. Phe đối lập đang hối thúc chính quyền Maduro từ chức, tuyên bố sẽ tiếp nhận hàng viện trợ từ cộng đồng quốc tế bằng đường bộ và đường biển, theo dự kiến là vào ngày 23/2. Tổng thống Venezuela cũng đang cân nhắc đóng cửa biên giới với Colombia.Một quan chức chủ chốt trong Phủ Tổng thống Hàn Quốc đã xác nhận về thông tin trên, cho biết ít khả năng ông Bolton sẽ tái xúc tiến chuyến thăm Hàn Quốc trong ngày.Theo kế hoạch ban đầu, ông Bolton, một người theo đường lối cứng rắn với Bắc Triều Tiên tiêu biểu trong Chính phủ Mỹ, dự kiến sẽ đến Busan vào cuối tuần này để hội đàm với Chánh Văn phòng an ninh quốc gia Phủ Tổng thống Chung Eui-yong và Cố vấn an ninh quốc gia Nhật Bản Shotaro Yachi ngay trước thềm Hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều lần thứ hai.