“Bắc Triều Tiên tiếp tục thử tên lửa là ý tưởng không tốt”

Photo : YONHAP News

Cố vấn an ninh quốc gia Mỹ John Bolton cho biết nếu Bắc Triều Tiên quyết định nối lại việc thử hạt nhân và tên lửa đạn đạo xuyên lục địa, đây sẽ là ý tưởng không tốt.Ông Bolton đã đưa ra phát biểu trên trong cuộc phỏng vấn với một đài phát thanh địa phương tại New York (Mỹ) ngày 17/3 (giờ địa phương).Đề cập đến phát ngôn ngày 15/3 của Thứ trưởng Ngoại giao miền Bắc Choe Son-hui rằng Bình Nhưỡng đang cân nhắc quay lại các cuộc thử hạt nhân và tên lửa đạn đạo xuyên lục địa, ông Bolton khẳng định những lời lẽ của bà Choe là không hữu ích.Cố vấn an ninh quốc gia Mỹ cũng nêu rõ, thật đáng tiếc là Bình Nhưỡng đã không sẵn sàng thực hiện những gì họ cần phải làm nhằm phi hạt nhân hóa. Tuy nhiên, ông Bolton nhấn mạnh rằng Tổng thống Mỹ Donald Trump muốn giải quyết mối đe dọa trên thông qua đối thoại và miền Bắc giải trừ vũ khí hạt nhân.Bên cạnh đó, Cố vấn an ninh Nhà Trắng nhận định: ý tưởng về vai trò của Trung Quốc trong các cuộc đàm phán là điều Washington sẵn sàng xem xét, nếu có động thái từ phía Bình Nhưỡng.Những lời phát biểu trên của Cố vấn Bolton được đưa ra sau khi Thứ trưởng Ngoại giao Bắc Triều Tiên Choe Son-hui ngày 15/3 xác nhận rằng Bình Nhưỡng đang xem xét dừng đàm phán hạt nhân với Mỹ và Chủ tịch Ủy ban Quốc vụ Kim Jong-un sẽ đưa ra công bố chính thức trong tương lai gần, nhằm tiết lộ kế hoạch sau hội nghị thượng đỉnh bất thành với Tổng thống Trump hồi cuối tháng 2 vừa qua.