Xúc tiến sớm khôi phục dự án khảo cổ liên Triều

Photo : YONHAP News

Hội đồng bảo an Liên hợp quốc ngày 16/4 đã quyết định miễn cấm vận với dự án khai quật chung di tích Manwoldae (Đài Vạn Nguyệt), cố cung của triều đại Goryeo (918-1392), nay thuộc thành phố Gaesung, Bắc Triều Tiên.Phát ngôn viên Bộ Thống nhất Hàn Quốc Lee Sang-min trong buổi họp báo thường kỳ hôm thứ Tư (17/4) hoan nghênh quyết định trên của Hội đồng bảo an, đồng thời bày tỏ hy vọng dự án khảo cổ chung liên Triều sớm được nối lại, đóng góp vào việc khôi phục tính đồng nhất của dân tộc. Ông Lee cho biết Chính phủ Hàn Quốc sẽ hợp tác với Bắc Triều Tiên để xúc tiến vận chuyển trang thiết bị, vật tư cần thiết cho việc khai quật chung và bảo tồn, trùng tu di tích, như xe tải, máy xúc đất.Liên quan tới dự án hỗ trợ bột mỳ và cây giống cho miền Bắc của tỉnh Gyeonggi, Bộ Thống nhất cho biết lập trường của Chính phủ là tiếp tục nỗ lực cải thiện tình hình nhân đạo cho người dân miền Bắc. Do đó, Bộ sẽ phê chuẩn các dự án viện trợ nhân đạo cho miền Bắc nếu thỏa mãn các điều kiện liên quan.Ngoài ra, Bộ Thống nhất sẽ tiếp tục hợp tác với các ban ngành hữu quan Chính phủ nhằm xúc tiến một cách thuận lợi các hạng mục nhất trí liên Triều, như dự án khai quật chung di tích Đài Vạn Nguyệt, hợp tác lâm nghiệp, hợp tác thể thao.