Photo : YONHAP News

Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Uzbekistan, Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in hôm thứ Sáu (19/4) đã có cuộc hội đàm thượng đỉnh với Tổng thống Shavkat Mirziyoyev tại thủ đô Tashkent.Tổng thống Moon bày tỏ vui mừng trước việc hai nước nâng tầm quan hệ lên thành "đối tác chiến lược đặc biệt" nhân chuyến thăm lần này. Tổng thống Hàn Quốc tin tưởng chuyến thăm sẽ là một bước ngoặt quan trọng để phát triển quan hệ song phương.Tổng thống Moon đánh giá Uzbekistan vừa là nước giữ quan hệ hệ hữu nghị truyền thống với Hàn Quốc, vừa là đối tác trọng tâm trong "Chính sách phương Bắc mới" mà Seoul đang xúc tiến.Kể từ khi thiết lập quan hệ ngoại giao năm 1992, quan hệ song phương đã phát triển hết sức nhanh chóng, đóng góp lớn vào việc tăng cường hợp tác giữa Hàn Quốc với các nước Trung Á.Tổng thống cũng đánh giá vai trò to lớn của Uzbekistan trong việc đưa Diễn đàn hợp tác Hàn-Trung Á, thành lập từ năm 2007, phát triển thành một cơ chế thảo luận đa phương thành công. Tổng thống đề nghị sự tham gia và hỗ trợ tích cực của Uzbekistan để nâng tầm, phát triển Diễn đàn diễn ra vào tháng 10 năm nay, lên cấp Bộ trưởng.Tiếp đó, Tổng thống bày tỏ cảm ơn Chính phủ Uzbekistan đã ủng hộ tích cực lộ trình hòa bình bán đảo Hàn Quốc suốt thời gian qua.Về phần mình, Tổng thống Uzbekistan đánh giá, trong một khoảng thời gian ngắn, tình hình bán đảo Hàn Quốc đã có nhiều biến chuyển to lớn. Tổng thống Uzbekistan tái khẳng định tiếp tục ủng hộ chính sách hòa bình bán đảo Hàn Quốc của Seoul.Tổng thống Mirziyoyev cho biết trong hai năm qua, Uzbekistan đã xúc tiến nhiều chính sách cải cách và đạt được nhiều thành quả to lớn. Tổng thống bày tỏ cảm ơn sự ủng hộ của Hàn Quốc trong quá trình triển khai các chính sách này. Ông hy vọng chuyến thăm của Tổng thống Moon Jae-in sẽ là một bước ngoặt mới trong quan hệ song phương.Tiếp đó, Tổng thống Uzbekistan nhấn mạnh ngày 19/4 là một ngày mang ý nghĩa lịch sử trong quan hệ giữa hai nước, khi hai bên tuyên bố nâng tầm quan hệ song phương lên thành "đối tác chiến lược đặc biệt".