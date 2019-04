“Boy with Luv” của BTS đứng thứ 8 bảng xếp hạng Billboard

Photo : KBS News

Bảng xếp hạng âm nhạc danh giá Billboard của Mỹ hôm thứ Ba (23/4) công bố “Boy with Luv”, sản phẩm âm nhạc mới nhất của nhóm nhạc nam BTS, đã chiếm lĩnh vị trí thứ 8 trên bảng xếp hạng single của Billboard, trở thành nghệ sĩ đầu tiên của K-pop đạt được thứ hạng cao như vậy.Bài hát có sự cộng tác của nữ ca sĩ Mỹ Halsey, đã nhảy vọt lên vị trí số 8 trên bảng xếp hạng Hot 100 của Billboard. Đây là sản phẩm thứ hai của BTS lọt vào top 10, và là thứ hạng cao nhất mà một nhóm nhạc K-pop đạt được. “Boy with Luv” thậm chí còn vượt qua ca khúc đình đám “Fake Love” của chính nhóm với vị trí số 10 trong Hot 100 tháng 6 năm 2018.Đây cũng là ca khúc chủ đạo trong album “Map of the Soul: Persona” (Tấm bản đồ tâm hồn: Bản ngã) mới nhất của nhóm được phát hành ngày 12/4 vừa qua.Billboard khẳng định BTS là nhóm nhạc đầu tiên của K-pop có hơn hai bài hát lọt vào top 10 ca khúc của bảng xếp hạng Hot 100, cạnh tranh với nam ca sĩ PSY, vốn sở hữu hai ca khúc nằm trong top 10, là “Gangnam Style” đạt vị trí số 2 năm 2012, và “Gentlemen” đạt vị trí số 5 năm 2013.BTS lần đầu tiên lọt vào bảng xếp hạng của Billboard năm 2017 với ca khúc “DNA”, xếp vị trí số 67. Sau đó, “Mic Drop” leo lên vị trí số 28. Năm ngoái, nhóm xếp hạng 11 với sản phẩm “Idol” và hạng 10 với “Fake Love”.Album mới gồm 7 ca khúc của BTS vừa ra mắt đã chiếm lĩnh vị trí cao nhất của bảng xếp hạng album Billboard 200 trong tuần này, trở thành nhóm nhạc đầu tiên kể từ sau ban nhạc huyền thoại Beatles của Anh, sở hữu 3 album đứng đầu Billboard chỉ trong vòng chưa đầy một năm.