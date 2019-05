Khách Mông Cổ tới Hàn Quốc cao kỷ lục

Photo : YONHAP News

Cơ quan du lịch Hàn Quốc (KTO) ngày 16/5 công bố kể từ năm 2014, lượng khách du lịch Mông Cổ tới Hàn Quốc tăng bình quân 16,9%/năm. Năm ngoái, đã có 113.864 khách Mông Cổ tới Hàn Quốc, mức cao kỷ lục.Bình quân mỗi khách Mông Cổ chi tiêu 2.070 USD trong thời gian thăm Hàn Quốc, cao nhất trong số khách quốc tế đến trong năm ngoái. Đứng thứ hai là chi tiêu của khách Trung Quốc (1.887 USD), thứ ba là khách từ các quốc gia Trung Đông (1.777 USD).Khách du lịch Mông Cổ chi bình quân 677 USD cho mua sắm tại Hàn Quốc, nhiều thứ hai sau khách Trung Quốc (1.263 USD). Đáng chú ý, có 24% khách du lịch Mông Cổ chi trên 3.000 USD, tỷ lệ cao nhất trong số 20 quốc gia được điều tra. Điều này chứng tỏ nhiều người thuộc tầng lớp giàu có ở Mông Cổ tìm đến Hàn Quốc.Đặc biệt, thời gian lưu trú bình quân của khách Mông Cổ là gần 20 ngày, dài gấp ba lần so với mức bình quân chung của khách nước ngoài là 7,2 ngày. Do thời gian lưu trú dài ngày nên chi tiêu tại Hàn Quốc cũng tăng theo.Ngoài ra, còn một lý do khác khiến chi tiêu của khách Mông Cổ ở mức cao là bởi có 11% khách đến Hàn Quốc với mục đích du lịch y tế, vốn là một loại hình du lịch cần chi tiêu nhiều. Nhiều người thuộc tầng lớp giàu có ở Mông Cổ tới Hàn Quốc để mua sắm những mặt hàng không có bán tại nước này, cũng là một yếu tố khiến chi tiêu bình quân tăng.Cơ quan du lịch Hàn Quốc lập văn phòng tại thủ đô Ulaanbaatar của Mông Cổ vào năm 2017. Trong hai ngày 24/5 và 25/5 tới đây, Cơ quan này sẽ tổ chức Triển lãm du lịch y tế Hàn Quốc, tích cực thu hút khách du lịch Mông Cổ.