Đẩy mạnh hợp tác về Chính phủ điện tử với Trung Nam Mỹ

Photo : YONHAP News

Phái đoàn Hàn Quốc do Thứ trưởng Bộ Hành chính và an toàn Yoon Jong-in dẫn đầu, sẽ thăm ba quốc gia Trung Nam Mỹ là Chile, Honduras và Guatemala từ ngày 20/5 tới ngày 24/5, nhằm tăng cường hợp tác về lĩnh vực hành chính công, Chính phủ điện tử.Phái đoàn bao gồm các quan chức thuộc Bộ Hành chính và an toàn, Bộ Ngoại giao, Bộ Địa chính và giao thông, Cơ quan thông tin xã hội Hàn Quốc (NIA).Chuyến thăm Chile nhằm thực hiện nội dung biên bản ghi nhớ về hợp tác ở lĩnh vực Chính phủ điện tử giữa Hàn Quốc và Chile, được ký kết vào tháng 4 vừa qua nhân chuyến thăm Hàn Quốc của Tổng thống Chile.Theo đề nghị từ Chính phủ Chile, phái đoàn Hàn Quốc dự kiến sẽ tổ chức diễn đàn hợp tác và hội nghị với các cơ quan hữu quan của nước này, về các chủ đề như chứng minh nhân dân và hộ chiếu điện tử, hệ thống thông tin thống kê, an ninh mạng; thảo luận phương án hợp tác ở lĩnh vực Chính phủ điện tử. Ngoài ra, phái đoàn quan chức Chính phủ sẽ tìm kiếm cơ hội cho các doanh nghiệp trong nước tham dự dự án cấp chứng minh nhân dân và hộ chiếu điện tử tại Chile.Tại Honduras, phái đoàn quan chức Hàn Quốc sẽ tổ chức diễn đàn hợp tác về hành chính công, với các chủ đề về trung tâm dữ liệu, chứng minh nhân dân điện tử, hộ chiếu điện tử. Honduras hiện đang xúc tiến dự án điều tra và cấp chứng minh nhân dân điện tử trị giá 17 triệu USD.Trong chuyến thăm Guatemala, các quan chức Hàn Quốc sẽ tìm hiểu khả năng xúc tiến ở lĩnh vực trung tâm dữ liệu Chính phủ, giới thiệu về các giải pháp thành phố thông minh tại Hàn Quốc, đề xuất dự án hợp tác.Thứ trưởng Yoon cho biết Chính phủ sẽ tích cực thiết lập nền móng để doanh nghiệp trong nước có thể xúc tiến vào thị trường ba quốc gia châu Mỹ ở lĩnh vực Chính phủ điện tử, chứng minh nhân dân và hộ chiếu điện tử.