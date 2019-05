Hơn 1 triệu khách du lịch Hàn Quốc tới Việt Nam trong quý I

Photo : YONHAP News

Số liệu của Cơ quan du lịch Hàn Quốc (KTO) ngày 16/5 cho thấy, lượng khách du lịch Hàn Quốc tới Việt Nam đã tăng vọt hơn 24% trong quý I năm nay, đạt trên 1 triệu người.Cụ thể, 1,11 triệu khách Hàn Quốc đã du lịch tới quốc gia Đông Nam Á trong khoảng từ tháng 1 tới tháng 3, tăng 24,4% so với một năm trước đó. Đây là lần đầu tiên lượng khách du lịch Hàn Quốc tới Việt Nam vượt trên 1 triệu người chỉ trong một quý. Với tốc độ hiện tại, số liệu cả năm ước tính sẽ vượt 4 triệu khách.Sau khi lần đầu tiên vượt mức 1 triệu du khách năm 2015, số lượng khách du lịch Hàn Quốc tới Việt Nam hàng năm đã tăng lên 2,42 triệu năm 2017 và 3,44 triệu trong năm ngoái.Nhật Bản là điểm đến hàng đầu của du khách Hàn Quốc trong quý I năm nay, với khoảng 2,08 triệu người tìm đến quốc gia láng giềng này.Nguồn tin trong ngành cho biết, Việt Nam đã nổi lên như một địa điểm du lịch yêu thích đối với người Hàn Quốc do chi phí thấp và nội dung đa dạng, sau khi nhu cầu du lịch Trung Quốc giảm sút vì mâu thuẫn liên quan đến tổ hợp tên lửa đánh chặn tầm trung cao (THAAD) giữa Seoul và Bắc Kinh năm 2017.Cơ quan du lịch Hàn Quốc không đưa ra số liệu khách du lịch Hàn Quốc tới Trung Quốc trong quý I. Tuy nhiên, dựa trên số liệu thống kê trước đó, hình hình khó có thể cải thiện trong năm nay. Do mâu thuẫn THAAD, số khách du lịch Hàn Quốc tới Trung Quốc đã giảm tới 19,1%, chỉ đạt 3,85 triệu người trong năm 2017.