“Bắc Triều Tiên là một trong những vấn đề cấp bách của Mỹ”

Photo : YONHAP News

Sau cuộc hội đàm với Ngoại trưởng Singapore Viviaan Balakrishnan tại thủ đô Washington (Mỹ), Cố vấn an ninh quốc gia Nhà Trắng John Bolton đã đề cập tới Bắc Triều Tiên như một trong những “vấn đề cấp bách”.Ngày 16/5 (giờ địa phương), ông Bolton đã viết trên tài khoản Twitter cá nhân rằng cuộc họp với Ngoại trưởng Singapore nhằm tăng cường quan hệ hợp tác và đối tác chiến lược song phương đã kết thúc tốt đẹp .Theo Cố vấn an ninh Nhà Trắng, Singapore là đối tác giá trị của Mỹ trong việc đối phó với các “vấn đề cấp bách”, bao gồm Bắc Triều Tiên và I-ran.Cố vấn an ninh quốc gia Mỹ hiếm khi đề cập tới miền Bắc trên tài khoản Twitter. Do đó, nhiều khả năng ông Bolton đã thảo luận về các vấn đề liên quan tới Bình Nhưỡng trong cuộc gặp Ngoại trưởng Singapore.