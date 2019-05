Con tin Hàn Quốc tại Li-bi được trả tự do

Photo : YONHAP News

Phủ Tổng thống thông báo công dân Hàn Quốc bị bắt cóc tại Li-bi trong năm ngoái đã được trả tự do.Trong buổi họp báo ngày 17/5, Chánh văn phòng an ninh quốc gia Phủ Tổng thống Chung Eui-yong cho biết người đàn ông Hàn Quốc họ Joo trong độ tuổi 60 đã được phóng thích một ngày trước đó (16/5, giờ địa phương).Công dân Hàn Quốc đã được trả tự do an toàn và không bị thương tích sau 315 ngày bị bắt giữ bởi một nhóm vũ trang gồm 10 phần tử tại Li-bi ngày 6/7/2018.Theo Phủ Tổng thống, Seoul đã nỗ lực hết sức để giải cứu con tin như lập lực lượng phối hợp đặc biệt giữa các cơ quan Chính phủ, và tìm kiếm sự hợp tác từ các đồng minh cùng Chính phủ Li-bi.Chánh văn phòng an ninh quốc gia Phủ Tổng thống nhấn mạnh Các Tiểu vương quốc Ả-rập thống nhất (UAE) đã tích cực ủng hộ nỗ lực của Hàn Quốc nhằm giải cứu con tin. Đặc biệt, Thái tử Mohammed bin Zayed al-Nahyan của UAE đã cam kết giúp đỡ về vấn đề này trong cuộc hội đàm với Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in tại thủ đô Seoul hồi tháng 2 vừa qua.Phủ Tổng thống khẳng định công dân vừa được phóng thích hiện đã được đưa đến Abu Dhabi (UAE) và sẽ trở về Hàn Quốc ngày 18/5.