Phủ Tổng thống lạc quan về tình hình tuyển dụng năm nay

Photo : KBS News

Trong buổi họp báo ngày 19/5, Cố vấn Việc làm Phủ Tổng thống Jung Tae-ho khẳng định: tình hình tuyển dụng năm nay đang được cải thiện hơn so với năm ngoái, nên vẫn có thể hy vọng dù còn nhiều khó khăn. Ông Jung nhận định lạc quan rằng trong năm nay, mức tăng lao động có việc làm sẽ đạt ngưỡng 200.000 người.Trong năm 2018, lao động có việc làm chỉ tăng bình quân 90.000 người/tháng. Tuy nhiên, trong tháng 2 và tháng 3 năm nay, mức tăng đã liên tiếp ở ngưỡng 200.000 người, và 170.000 người trong tháng 4, cho thấy tình hình việc làm, tỷ lệ tuyển dụng đang được cải thiện. Phủ Tổng thống tin tưởng nếu xu hướng này tiếp diễn cho tới hết năm, thì mức tăng lao động có việc làm trong năm nay hoàn toàn có thể ở ngưỡng 200.000 người.Mặc dù Phủ Tổng thống nhận định các chính sách của Chính phủ đang mang lại thành quả, nhưng một số ý kiến cho rằng Phủ Tổng thống đang lạc quan quá mức, bởi nếu không tính đến hiệu quả việc làm từ nguồn ngân sách Nhà nước, như dự án việc làm cho người cao tuổi, thì hầu như thị trường tuyển dụng tư nhân đang tiếp tục bị co hẹp.Về việc Phủ Tổng thống đưa ra triển vọng tuyển dụng khác với nhận định của giới doanh nghiệp, Cố vấn Jung giải thích đó là do những người lao động ở lĩnh vực chế tạo, hay giới tiểu thương kinh doanh tự do đang gặp khó khăn lớn vì vấn đề tái cơ cấu. Chính phủ đang dốc toàn lực để đạt thành quả chính sách một cách nhanh chóng.