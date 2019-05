Liên hợp quốc viện trợ ít nhất cho Bắc Triều Tiên trong tháng 4

Photo : YONHAP News

Theo báo cáo tháng 4 được Chương trình lương thực Liên hợp quốc (WFP) đăng tải lên trang web chính thức, tổ chức này đã viện trợ 982 tấn lương thực cho Bắc Triều Tiên, phân phát lương thực cho tổng số 448.790 người trên toàn miền Bắc trong tháng trước. Trong đó bao gồm viện trợ về dinh dưỡng cho 6.310 trẻ em tại các trường nội trú, 324.990 trẻ em tại các nhà trẻ, 2.970 trẻ tại các bệnh viện nhi, và 114.510 bà mẹ đang mang thai và cho con bú.WFP đánh giá sự hỗ trợ về dinh dưỡng của tổ chức này tập trung vào các khu vực ở miền Bắc bị đe dọa về an ninh lương thực và dinh dưỡng, và hàng tháng tiếp cận 60 quận, huyện trên 9 tỉnh thành cả nước.Tuy nhiên, số liệu viện trợ trong tháng 4 là thấp nhấp kể từ đầu năm nay. Lượng viện trợ đã giảm 5,8% so với 1.042 tấn lương thực cung cấp cho Bình Nhưỡng trong tháng 3 và giảm tới 22% so với hai tháng đầu năm nay. Tổ chức trực thuộc Liên hợp quốc không đưa ra lý do giải thích sự sụt giảm về viện trợ này.WFP khẳng định cần tới 53,7 triệu USD để triển khai các dự án hỗ trợ cho miền Bắc trong năm nay, trong đó tổ chức này đã đảm bảo được 29,8 triệu USD.Đầu tháng 5, dựa trên thanh sát thực địa ở miền Bắc, Chương trình lương thực và Tổ chức lương thực và nông nghiệp Liên hợp quốc (FAO) nhận định sản lượng lúa gạo của nước này là thấp nhất kể từ năm 2008, và ước tính hơn 10 triệu người, tức 40% dân số Bắc Triều Tiên cần hỗ trợ lương thực khẩn cấp.Tuần trước, Hàn Quốc công bố kế hoạch đóng góp 8 triệu USD cho các tổ chức quốc tế, trong đó có Chương trình lương thực Liên hợp quốc, nhằm hỗ trợ giải quyết vấn đề suy dinh dưỡng và y tế mà phụ nữ mang thai và trẻ em miền Bắc đang phải đối mặt.