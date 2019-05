Tổng thống Mỹ hội đàm với Nhật hoàng và Thủ tướng Nhật Bản

Photo : YONHAP News

Trong ngày 27/5, ngày thứ ba trong chuyến công du Nhật Bản, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã có cuộc gặp với Nhật hoàng Naruhito. Đây là cuộc gặp đầu tiên giữa Tổng thống Trump với Nhật hoàng Naruhito kể từ khi Nhật hoàng lên ngôi ngày 1/5 vừa qua.Sau cuộc gặp Nhật hoàng, Tổng thống Mỹ có cuộc hội đàm với Thủ tướng Shinzo Abe. Nghị sự trọng tâm tại thượng đỉnh Mỹ-Nhật là thương mại và vấn đề Bắc Triều Tiên. Dư luận đặc biệt quan tâm về lập trường của hai nhà lãnh đạo liên quan tới vụ Bắc Triều Tiên phóng tên lửa gần đây.Tổng thống Donald Trump ngày 26/5 vừa qua đánh giá vụ phóng tên lửa của miền Bắc chỉ là vụ thử "một vũ khí nhỏ". Trên trang cá nhân Twitter, ông Trump viết rằng động thái phóng tên lửa của miền Bắc có thể khiến một số quan chức Mỹ bận tâm, nhưng ông thì không.Tổng thống Mỹ cũng công khai khiển trách Cố vấn an ninh Nhà Trắng John Bolton, người đã phát ngôn rằng việc Bắc Triều Tiên phóng tên lửa rõ ràng đã vi phạm nghị quyết cấm vận của Hội đồng bảo an Liên hợp quốc.Theo đó, có thể thấy một điều rõ ràng là lập trường của Tổng thống Mỹ đang có sự khác biệt lớn với lập trường của Thủ tướng Nhật Bản, người giữ đường lối cứng rắn với miền Bắc. Do đó, dư luận quan tâm liệu trong cuộc gặp này, hai nhà lãnh đạo sẽ sắp xếp lại lập trường mỗi bên như thế nào.Liên quan tới vấn đề thương mại, Tổng thống Mỹ được cho là sẽ đưa ra yêu cầu về việc Tokyo mở cửa thị trường nông sản và lĩnh vực ô tô, trong khi Thủ tướng Nhật Bản sẽ ra sức ngăn chặn điều này.Trước đó, trong ngày 26/5, Tổng thống Donald Trump tuyên bố hoãn hối thúc Tokyo về thỏa thuận thương mại cho đến khi Nhật Bản tổ chức xong cuộc bầu cử Thượng viện vào tháng 7.