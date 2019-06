Hàn Quốc viện dẫn quyền tự chủ doanh nghiệp về vấn đề Huawei

Photo : KBS News

Chính phủ Hàn Quốc mới đây đã nhấn mạnh về quyền tự chủ của các công ty nội địa cũng như vấn đề an ninh quốc gia, liên quan tới việc sử dụng các sản phẩm mạng 5G của Huawei, hãng thiết bị viễn thông lớn nhất Trung Quốc.Trả lời phóng viên ngày 13/6, một quan chức cấp cao của Bộ Ngoại giao Hàn Quốc khẳng định Chính phủ sẽ nỗ lực giải quyết các mối quan ngại về thiết bị 5G, dựa trên nguyên tắc tôn trọng quyền tự chủ của doanh nghiệp tư nhân, đồng thời xem xét tới an ninh viễn thông quân sự.Phát biểu trên được đưa ra sau khi Đại sứ Mỹ tại Hàn Quốc Harry Harris hối thúc Seoul tham gia cùng Washington trong chiến dịch cấm cửa ông lớn công nghệ của Trung Quốc, ám chỉ khả năng chia rẽ giữa đồng minh Hàn-Mỹ trong vấn đề an ninh quân sự.Trước đó, một quan chức Phủ Tổng thống Hàn Quốc đã nỗ lực xoa dịu mối lo ngại của Mỹ, bằng cách nhấn mạnh rằng sự phụ thuộc của Seoul đối với các sản phẩm của Huawei là thấp hơn nhiều so với châu Âu và Đông Nam Á, và rằng mạng lưới quốc phòng và an ninh của Hàn Quốc là hoàn toàn tách bạch với mạng lưới thương mại.Tuy nhiên, Đại sứ Harris tuyên bố không đồng tình với quan điểm này, nhắc lại nguy cơ về việc bắt tay với các nhà cung cấp dịch vụ 5G không đáng tin cậy có thể sẽ gây ra mối đe dọa về dài hạn cho an ninh quốc gia.Bộ Ngoại giao khẳng định đang thảo luận với các cơ quan hữu quan về vấn đề này, và nếu cần thiết sẽ bàn thảo với cả các quốc gia khác.