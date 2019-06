Chính giới xúc tiến mở cuộc họp Quốc hội mà không có đảng Hàn Quốc tự do

Photo : YONHAP News

Trong cuối tuần qua, Đại diện tại Quốc hội của ba đảng cầm quyền và đối lập đã nỗ lực đàm phán nhằm bình thường hóa hoạt động của Quốc hội nhưng không thành công. Theo đó, có vẻ như các đảng Dân chủ đồng hành, Tương lai chính nghĩa, Hòa bình dân chủ và Công lý sẽ xúc tiến triệu tập cuộc họp Quốc hội mà không có đảng Hàn Quốc tự do.Tính đến ngày 17/6, Quốc hội Hàn Quốc đã ngừng hoạt động sang ngày thứ 48. Đảng cầm quyền Dân chủ đồng hành cho biết đã nhẫn nhịn hết sức có thể, nhưng sẽ không để Quốc hội tiếp tục tình trạng hiện nay.Đảng Dân chủ đồng hành bác bỏ yêu cầu của đảng Hàn Quốc tự do về việc tổ chức một phiên điều trần về kinh tế. Chiều ngày 17/6, đảng này đã mở phiên họp toàn thể nghị sĩ, nhất trí về việc triệu tập cuộc họp Quốc hội.Trong khi đó, đảng Tương lai chính nghĩa tuyên bố sẽ hành động, do quá trình đàm phán nhằm tiến tới bình thường hóa hoạt động Quốc hội đã thất bại.Về phần mình, Đại diện đảng Hàn Quốc tự do Na Kyung-won giải thích việc đảng này đề xuất tổ chức phiên điều trần về kinh tế là nhằm rà soát lại từ đầu toàn bộ các vấn đề, do trong thời gian qua việc thảo luận bị tiến hành một tán phân tán tại các Ủy ban thường trực Quốc hội, không có sự thảo luận một cách tổng hợp.Sáng ngày 17/6, đảng Hàn Quốc tự do đã tổ chức cuộc họp toàn thể nghị sĩ, nhưng chỉ tái khẳng định về yêu cầu tổ chức "phiên điều trần kinh tế".Trong khi đó, Đảng Hòa bình dân chủ yêu cầu phải ngay lập tức xúc tiến tổ chức khóa họp Quốc hội tháng 6. Đảng Công lý cho biết sẽ công bố danh sách các nghị sĩ ký tên yêu cầu triệu tập cuộc họp Quốc hội.