Thỏa thuận bình thường hóa hoạt động Quốc hội đổ bể

Photo : YONHAP News

Ngày 24/6, chính giới Hàn Quốc đã đạt được nhất trí về việc bình thường hóa hoạt động Quốc hội trước thời điểm Thủ tướng Lee Nak-yon giải trình tại Quốc hội về dự thảo ngân sách bổ sung năm 2019. Tuy nhiên, thỏa thuận đã bị đổ bể chỉ sau đó hai tiếng.Vào chiều cùng ngày, Đại diện tại Quốc hội của đảng Dân chủ đồng hành, Hàn Quốc tự do, Tương lai chính nghĩa đã nhóm họp tại Quốc hội, công bố biên bản nhất trí về việc bình thường hóa hoạt động Quốc hội. Trong đó, ba đảng nhất trí ưu tiên thẩm định dự thảo ngân sách bổ sung để thông qua trong kỳ họp bất thường tháng 6. Đối với các dự luật trọng điểm từng được nhất trí thông qua nhanh tại Quốc hội, chính giới quyết định sẽ xúc tiến thông qua trên tinh thần thỏa hiệp.Về yêu cầu tổ chức phiên điều trần kinh tế của đảng Hàn Quốc tự do, các bên nhất trí thảo luận theo hình thức "hội nghị bàn tròn" như đề xuất của Chủ tịch Quốc hội.Tuy nhiên, biên bản nhất trí nói trên đã không được chấp thuận trong phiên họp toàn thể nghị sĩ của đảng Hàn Quốc tự do diễn ra một tiếng rưỡi sau đó. Đại diện đảng Hàn Quốc tự do tại Quốc hội Na Kyung-won cho biết, phần lớn các nghị sĩ đảng này bày tỏ ý kiến phản đối, yêu cầu cần có các nội dung nhất trí cụ thể hơn, mang tính ràng buộc cao hơn. Thậm chí, một số nghị sĩ yêu cầu chính giới phải rút lại việc chỉ định thông qua nhanh các dự luật trọng điểm.Đảng Dân chủ đồng hành và đảng Tương lai chính nghĩa ngay lập tức lên tiếng phản ứng mạnh mẽ, phê phán đảng Hàn Quốc tự do đã phủ nhận toàn diện chủ nghĩa nghị viện, không nghĩ tới người dân. Đại diện đảng cầm quyền tại Quốc hội Lee In-young ngày 25/6 chỉ trích đảng Hàn Quốc tự do đang bị phe thiểu số theo đường lối cứng rắn "trói chân", lựa chọn con đường độc đoán, ngạo mạn. Đảng này hối thúc đảng Hàn Quốc tự do quay trở lại Quốc hội vô điều kiện.Đảng Tương lai chính nghĩa cũng yêu cầu đảng Hàn Quốc tự do phải quay lại Quốc hội, nếu không sẽ phải chịu mọi trách nhiệm về sự đình trệ hoạt động của Quốc hội. Trong khi đó, Đảng Hòa bình dân chủ và đảng Công lý cho rằng Quốc hội cần phải hoạt động bình thường dù không có đảng đối lập lớn nhất.Cũng trong ngày 25/6, một số Ủy ban thường trực Quốc hội đã mở cuộc họp. Một số nghị sĩ của đảng Hàn Quốc tự do đã tham dự cuộc họp của Ủy ban Ngoại giao và thống nhất, song không tham gia các cuộc họp khác.