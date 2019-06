Tâm lý tiêu dùng giảm hai tháng liên tiếp

Photo : YONHAP News

Tâm lý tiêu dùng trong tháng 6 đã giảm nhẹ so với một tháng trước đó, và là mức thấp nhất trong vòng 5 tháng qua.Ngân hàng trung ương Hàn Quốc (BOK) hôm thứ Ba (25/6) thông báo chỉ số tâm lý tiêu dùng tổng hợp (CCSI) đạt 97,5 điểm, giảm 0,4 điểm so với tháng 5. Như vậy, chỉ số CCSI đã giảm hai tháng liên tiếp sau khi liên tục tăng trong 5 tháng, kể từ tháng 12 năm ngoái.Chỉ số tâm lý tiêu dùng tổng hợp cho thấy nhận định của người tiêu dùng về nền kinh tế. Nếu chỉ số lớn hơn 100 điểm có nghĩa là số người tiêu dùng nhận định lạc quan về nền kinh tế nhiều hơn số người có nhận định ngược lại.Chỉ số lòng tin người tiêu dùng (CSI) về triển vọng lãi suất đạt 100 điểm, giảm 9 điểm so với tháng 5, xuất phát từ suy đoán trong dân chúng về việc BOK sẽ hạ lãi suất cơ bản trong tương lai gần.Chỉ số CSI về triển vọng giá nhà đạt 97 điểm, tăng 4 điểm. Chỉ số CSI về triển vọng chi tiêu đạt 143 điểm, giảm 2 điểm so với tháng 5, chủ yếu do giá dầu giảm. Chỉ số CSI về tình hình sinh hoạt hiện tại, triển vọng thu nhập hộ gia đình và điều kiện kinh tế được giữ nguyên hoặc tương đương một tháng trước.Giá tiêu dùng và tỷ lệ lạm phát dự kiến lần lượt là 2,2% và 2,1%, cũng thấp hơn 0,1% so với tháng trước.